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ÖSYM sözleşmeli sağlık personeli yerleştirme sonuçlarını açıkladı

31 bin 600 sözleşmeli sağlık personeli başvuru sonuçlarına ilişkin beklenen haber ÖSYM’den gedi. 28 Mart-3 Nisan 2023 tarihleri arasında tercihleri alınan KPSS-2023/5 Sağlık Bakanlığının sözleşmeli sağlık personeli pozisyonlarına yerleştirme sonuçları erişeme açıldı. Adaylar, yerleştirme sonuçlarına T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle öğrenebilecek. İşte ÖSYM Sağlık Bakanlığı KPSS-2023/5 sözleşmeli personel alımı sonuçları sorgulama ekranı.

18:06 . 11/04/2023 Salı
Yeni Şafak
KPSS-2023/5 Sağlık Bakanlığının Sözleşmeli Sağlık Personeli Yerleştirme Sonuçları

KPSS-2023/5 Sağlık Bakanlığının Sözleşmeli Sağlık Personeli Yerleştirme Sonuçları

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM), 31 bin 600 sağlık personelinin Sağlık Bakanlığının sözleşmeli personel pozisyonlarına yerleştirilmesine ilişkin sonuçları (KPSS-2023/5) açıklandı.

31 bin 600 sözleşmeli sağlık personeli başvuru sonuçları açıklandı mı?

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 28 Mart-3 Nisan 2023 tarihleri arasında tercihleri alınan KPSS-2023/5 Sağlık Bakanlığının sözleşmeli sağlık personeli pozisyonlarına yerleştirme işlemleri tamamlandı.

Adaylar, yerleştirme sonuçlarına ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle erişebilecek.

ÖSYM'nin istatistiklerine göre, ortaöğretim, ön lisans ve lisans düzeyinde 31 bin 600 sağlık personeli, Sağlık Bakanlığının sözleşmeli pozisyonlarına yerleştirildi.



#ösym
#sağlık bakanlığı personel alımı
#sözleşmeli sağlık personel alımı sonuçları
#KPSS 2023
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