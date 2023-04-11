28. Dönem milletvekili ve Cumhurbaşkanlığı seçimine sayılı günler kala AK Partisi'nin seçim sürecinde kullanacağı şarkı belli oldu. AK Parti’nin seçim beyannamesinin açıklandığı ve aday tanıtımının yapıldığı toplantıda Yücel Arzen ve ekibi tarafından seçim şarkısı Söyle ilk defa seslendirildi.