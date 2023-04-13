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2023 EKYS geç başvuruları bitti mi?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM), 2023 Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı (2023-MEB-EKYS) 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen Kahramanmaraş depremleri nedeniyle ertelenmişti. 2023 EKYS geç başvuruları 11 Nisan'da başladı. Peki, EKYS geç başvuruları sona erdi mi?

15:12 . 13/04/2023 Perşembe
Yeni Şafak
EKYS

EKYS

EKYS'ye girecek olan adaylar, sınavla ilgili bilgileri araştırıyor. Sınavın geç başvuru tarihinin ve sınav tarihinin ne zaman olduğu merak ediliyor. EKYS geç başvuruları ne zaman bitecek?

EKYS GEÇ BAŞVURULARI SONA ERDİ Mİ?

2023 EKYS geç başvuruları 11 Nisan'dan 13 Nisan saat 23:59'a kadar yapılacak.

2023 EKYS NE ZAMAN YAPILACAK?

2023 EKYS 21 Mart'ta yapılacak.

2023 EKYS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Başvurular, ÖSYM'nin resmi internet sitesi olan https://ais.osym.gov.tr/ üzerinden yapılabilir.

2023 EKYS SINAV ÜCRETİ NE KADAR?

2023 EKYS sınav ücreti 427,50 TL olarak belirlendi.



#ekys
#ekysgeç başvuru
#ösym
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