BİLSEM sonuç tarihini merak eden öğrenciler ve veliler, 2023 takvimini inceliyor. Resim, müzik, genel zihinsel yetenek alanlarında yapılan bireysel değerlendirmelerin ardından öğrencilerin sınav puanlarını inceleyecek olan MEB, BİLSEM sonuçlarını paylaşacak. MEB, bireysel değerlendirme sonuçlarıyla ilgili tarih verdi. Peki, BİLSEM sonuçları ne zaman açıklanacak?