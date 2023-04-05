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BİLSEM sonuçları ne zaman açıklanacak?

BİLSEM sonuçları için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. MEB, 2023 yılı için Bilsem sonuçları için önemli tarihi açıkladı. Öğrencilerin yetenek alanlarına göre ön değerlendirme uygulamalarına alınması 14 Ocak 2023- 09 Nisan 2023 tarihlerinde tamamlanacak. Peki, BİLSEM sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte BİLSEM sınav sonuçları açıklama tarihi 2023…

10:17 . 5/04/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
BİLSEM

BİLSEM

BİLSEM sonuç tarihini merak eden öğrenciler ve veliler, 2023 takvimini inceliyor. Resim, müzik, genel zihinsel yetenek alanlarında yapılan bireysel değerlendirmelerin ardından öğrencilerin sınav puanlarını inceleyecek olan MEB, BİLSEM sonuçlarını paylaşacak. MEB, bireysel değerlendirme sonuçlarıyla ilgili tarih verdi. Peki, BİLSEM sonuçları ne zaman açıklanacak?

BİREYSEL DEĞERLENDİRME SONUÇLARI NE ZAMAN İLAN EDİLECEK?

Öğrencilerin yetenek alanlarına göre ön değerlendirme uygulamalarına alınması 14 Ocak 2023- 09 Nisan 2023 tarihlerinde tamamlanacak. Bireysel değerlendirmeye hak kazanan öğrenciler ise 19 Nisan 2023 tarihinde ilan edilecek.

2023 BİLSEM TAKVİMİ



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