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Özgün

2023 Sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri açıklandı!

Öğretmen atama sınav yerleriyle ilgili beklenen açıklama geldi. Öğretmen ataması başvurularının ardından süreç sözleşmeli öğretmen sözlü sınav yerlerine geldi. 2023 Sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri adaylar tarafından heyecanla bekleniyordu. Sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri açıklandı. Peki, sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri nasıl öğrenilir? 2023 Sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri sorgulama ekranı!

08:45 . 5/04/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Sözleşmeli öğretmenlik mülakat yeri

Sözleşmeli öğretmenlik mülakat yeri

0 bin öğretmen ataması için sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri açıklandı. Milli Eğitim Bakanlığı öğretmen atama takvimine göre öğretmen atama tercihleri ve mülakat yerlerinin açıklanacağı tarih netleşti. Peki, sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri nasıl ve nereden öğrenilir?

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK MÜLAKAT YERLERİ AÇIKLANDI

Milli Eğitim Bakanlığı 2023 öğretmen atama takvimine göre sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri 4 Nisan Salı günü açıklandı.

MEB son dakika "2023 Temmuz Sözleşmeli Öğretmenlik atamalarına ilişkin sözlü sınav yeri bilgisi e-Devlet Üzerinden Yayınlanmıştır." duyurusunu paylaştı.

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK MÜLAKAT YERİ NASIL ÖĞRENİLİR?

Sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri aşağıdaki link üzerinden e-Devlet ekranı ile öğrenilebilecek. İşte MEB mülakat yeri sorgulama ekranı:

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK SÖZLÜ SINAVI NE ZAMAN?

Yayımlanan 45 bin öğretmen ataması takvimine göre sözleşmeli öğretmenlik mülakatları 7-16 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Mülakat sonuçları ise 18 Nisan tarihinde açıklanacak.

MEB 2023 ÖĞRETMEN ATAMA TAKVİMİ

Ön Başvuru ve Sözlü Sınav Merkezi Tercihlerinin Alınması 27/03/2023-01/04/2023

Adayların Sözlü Sınava Alınacakları Sınav Merkezlerininİlanı 04/04/2023

Sözlü Sınavların Yapılması 07-16/04/2023

Sözlü Sınav Sonuçlarının İlanı 18/04/2023

Sözlü Sınav Sonuçlarına İlişkin İtirazların Alınması 24-25/04/2023

Sözlü Sınav Sonuçlarına İlişkin İtirazların Sonuçlandırılması 28/04/2023

Atama Tercihlerinin Alınması 02-06/05/2023

Atama Sonuçlarının Açıklanması 08/05/2023

Göreve Başlama 01/09/2023 tarihinden itibaren


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13 dakika önce
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