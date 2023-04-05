0 bin öğretmen ataması için sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri açıklandı. Milli Eğitim Bakanlığı öğretmen atama takvimine göre öğretmen atama tercihleri ve mülakat yerlerinin açıklanacağı tarih netleşti. Peki, sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri nasıl ve nereden öğrenilir?