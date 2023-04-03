MEB personel alımı tercih sonuçları binlerce adayın gündeminde bulunuyor. hemşire, mühendis, diyetisyen, büro personeli ve avukat gibi pozisyonlar için başvurular ÖSYM'nin KPSS-2023/4 kılavuzuyla 24-30 Mart 2023 tarihleri arasında alındı. Şimdi gözler ÖSYM'den gelecek açıklamaya çevrildi. Peki, MEB personel alımı tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

MEB PERSONEL ALIMI TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Millî Eğitim Bakanlığı (MEB), merkez ve taşra teşkilatı birimlerinde 5 bin sözleşmeli personel alımı için tercih başvurularının 24-30 Mart tarihleri arasında gerçekleşti.

Sözleşmeli personel pozisyonlarına yerleşen adaylar atanmak üzere doğrudan yerleştirildiği kuruma başvuracaklar, atanmak için hangi evrakın gerekli olduğunu ve bu evrakın hangi tarihe kadar nereye teslim edilmesi gerektiğini yerleştirildiği kurumdan öğreneceklerdir.

MEB 5 bin personel alımı tercih sonuçları henüz açıklanmadı. Geçmiş yıllarda yapılan tercihler göz önüne alındığında tercih sonuçlarının bir ay içerisinde ilan edilmesi bekleniyor. Konuyla ilgili gelişmelere haberlerimizde yer vereceğiz.

MEB TERCİH SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

ÖSYM açıklaması ile adaylar, yerleştirme sonuçlarını T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin internet sayfasından öğrenebileceklerdir. Yerleştirme bilgileri, yerleştirme sonuçları ÖSYM’nin internet sayfasından adaylara ve kamuoyuna açıklandıktan sonra ÖSYM tarafından Bakanlığa elektronik ortamda verilecektir. Yerleştirme sonuçları ile ilgili olarak adaylara ve kurumlara postayla herhangi bir belge gönderilmeyecektir.

Değerlendirmeler tamamlandığı zaman ÖSYM'nin internet adresinden tercih yerleştirme sonuçlarını öğrenebilirsiniz.







