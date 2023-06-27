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Yozgat Kurban Bayramı Namazı Vakti - 28 Haziran 2023

İslam alemi yılın ikinci dini bayramı Kurban Bayramı'nı 28 Haziran'da kutlayacak olurken Yozgat bayram namazı saati Yozgatlıların gündeminde. Bayram namazı bayramın birinci günü sabah namazının ardından güneş doğduktan sonra kılınır. Namaza katılmak isteyen kişiler kendilerine en yakın camiye giderek bayram namazlarını eda edebilecekler. Peki Yozgat bayram namazı saati ne zaman? 2023 Diyanet ile Yozgat Kurban Bayram namazı saat kaçta?

09:08 . 27/06/2023 Salı
Yeni Şafak
Yozgat bayram namazı

Yozgat bayram namazı

Yozgatlı vatandaşlar Yozgat bayram namazı saati araştırmasına çıktı. 28 Haziran'da Kurban Bayramı birinci günü idrak edilecek olup gözler Yozgat'ta bayram namazı saat kaçta sorusunun yanıtına çevrildi. Kurban Bayramı sabahı camilerde 81 ilde Müslümanlar bayram namazını yaşadıkları ilin saat bilgisine göre kılacaklar. Bayram namazı bayramın birinci günü sabah namazının ardından güneş doğduktan sonra kılınıyor. Peki Yozgat'ta bayram namazı saati ne zaman?

Yozgat bayram namazı saati kaç? - 28 Haziran 2023

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın namaz vakitleri paylaşımına göre Yozgat bayram namazı vakti 05.49 olarak belirlendi. Buna göre il genelinde Ramazan Bayramı namazı kılacak olan kişiler belirtilen saatlerde camilerde namazlarını kılabilecek.

KURBAN BAYRAMI TEŞRİK TEKBİRLERİ NE ZAMAN BAŞLAR?

Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in (s.a.s.), Kurban Bayramı'nın arefe günü sabah namazından başlayarak bayramın 4. günü ikindi namazına kadar ikindi namazı da dâhil olmak üzere farzların ardından teşrik tekbirleri getirdiğine dair rivayetler vardır (Beyhakî, es-Sünenü'l-kübrâ, III, 315; Dârekutnî, es-Sünen, III, 439, 440).



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İstanbul Kurban Bayramı Namazı Vakti - 28 Haziran 2023