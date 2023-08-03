Son dakika Yüksek Askeri Şura (YAŞ) kararları açıklanacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen YAŞ toplantısı başladı. İşte 3 Ağustos 2023 Yaş kararları listesi, tamamı Resmi Gazete! Terfi eden albay, generaller! Emekliye ayrılanlar, görevi uzatılanlar! Hava Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı...

YAŞ KARARLARI ATAM VE TERFİ LİSTESİ 2023

YAŞ toplantısı henüz gerçekleşmedi. 3 Ağustos 2023 saat 12.00'de başlayan Yüksek Askeri Şura toplantısının ardından terfi edenler listesine haberimizden ulaşabilirsiniz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yüksek Askeri Şura toplantısı öncesinde YAŞ üyeleri ve Kabine'de yer alan bakanlarla birlikte Anıtkabir'e gitti. Erdoğan Anıtkabir Özel Defteri'ni imzalayarak "Bugünkü şura toplantımızda alacağımız kararlarla inşallah ordumuzun gücüne güç katacağız" ifadelerini kullandı.

YAŞ TOPLANTISINA KİMLER KATILDI?

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki YAŞ toplantısına Şura üyeleri Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanı olarak görevlendirilen Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Atilla Gülan katılacak.

HAVA VE DENİZ KUVVETLERİNDE ADI ÖNE ÇIKANLAR

Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ile Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Atilla Gülan'ın görev süreleri devam ediyor. Geçen yıl bu görevlere getirilen komutanların emekliye ayrılması durumunda Deniz Kuvvetleri Komutanlığı için Kurmay Başkanı Koramiral Aydın Şirin ile Donanma Komutanı Koramiral Kadir Yıldız'ın adı geçiyor. Hava Kuvvetleri Komutanlığında ise Muharip Hava Kuvveti Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu'nun ismi öne çıkıyor.

DÖRDÜNCÜ YILDIZI BEKLEYENLER

YAŞ kararları kapsamında bazı korgeneraller de bir üst rütbeye terfi edecek. Bu kapsamda Kara Kuvvetleri Komutanlığında geçen sene görev süreleri bir yıl uzatılan 3'üncü Ordu Komutanı Korgeneral Yavuz Türkgenci, Ege Ordusu Komutanı Korgeneral Kemal Yeni, Kara Kuvvetleri EDOK Komutanı Korgeneral Sinan Yayla'nın yanı sıra Milli Savunma Bakanlığı Savunma ve Güvenlik Genel Müdürü Korgeneral İrfan Özsert, Hava Eğitim Komutanı Korgeneral İsmail Güneykaya, terfi sırasında yer alıyor.

GENELKURMAY BAŞKANI KİM OLACAK?

YAŞ'ta gündeme gelmesi beklenen en önemli başlıklardan biri Yaşar Güler'in Milli Savunma Bakanı olmasının ardından boşalan Genelkurmay Başkanlığı'na getirilecek isim. Güler'in Bakan olmasıyla Kara Kuvvetleri Komutanı Musa Avsever, Genelkurmay Başkanı olarak da görevlendirilmişti. Toplantıda, bu görevi asli olarak yapacak isim belirlenecek.







