Yürek Çıkmazı ne zaman başlıyor? Konusu nedir? Oyuncuları kimler?

Yürek Çıkmazı TRT 1'in yeni sezonda yayınlayacağı merak edilen diziler arasında bulunuyor. İçeriğinin dram türünden olduğu öğrenilen Yürek Çıkmazı'nın geniş oyuncu yelpazesi özellikle Alp Navruz ve İrem Helvacıoğlu hayranları tarafından büyük ilgi görüyor. Yürek Çıkmazı'nın ne zaman başlayacağı belli oldu. Peki Yürek Çıkmazı konusu nedir?

Yürek Çıkmazı

TRT 1 Yürek Çıkmaz ne zaman başlayacak?

Yürek Çıkmazı 1 Kasım Salı akşamı saat 20:00'de TRT 1'de ekranlara gelecek.

Yürek Çıkmazı Halil

Yürek Çıkmazı oyuncuları kimler?

Ayça Bingöl

CENNET

Alp Navruz

HALİL

İrem Helvacıoğlu

ZEYNEP

Mesut Akusta

YILMAZ

Bihter Dinçel, Dilara Aksüyek, Cemal Toktaş, İlayda Ildır, Erhan Alpay, Aydan Şener, Ertuğrul Postoğlu, Eylül Ersöz, Timur Ölkebaş, Rozet Hubeş, Alp Akar, Özlem Ulukan Güler Ökten

TRT 1 Yürek Çıkmazı neyi anlatıyor?

Yürek Çıkmazı konusu nedir, neyi anlatıyor?

Atike Hınçlıer'in Yürek Çıkmazı romanından uyarlanan dizi için TRT Genel Müdürü Zahid Sobacı, "Hayatı boyunca susmuş kadınların sesi olacak" ifadelerini kullandı.

Dramatik hikayesi ile dikkat çeken Yürek Çıkmazı dizisi, kişilik bozukluğu yaşayan bir adamın ve çocuklarıyla birlikte hayata tutunmaya çalışan bir kadının duygu yüklü hikayesini ekranlara taşıyacak.

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Yürek Çıkmazı nerede çekiliyor?

Senaryosunu Ayla Hacıoğulları ve Vilmer Özçınar’ın kaleme aldığı Yürek Çıkmazı dizisi Konya’da çekilmektedir. Dizide anlatılan hikaye Konya’nın Derbet köyünde geçmektedir ve dizinin fragmanın başında yer alan köprü de, Konya Meram Dere Köprüsü’dür.

ÖZGÜN Gönül Dağı 75. bölüm fragmanı