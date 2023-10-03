Yurt Time Spor Projesi, Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurtlarında konaklayan öğrenciler için her yıl erişime açılıyor. Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü bünyesindeki yurtlarda düzenlenen Yurt-Time Spor Projesine başvuru E-Devlet üzerinden yapılmakta. Proje ile öğrenciler, kaldıkları yurdun işleyişine katkıda bulunurken spor hayatına da dokunuşlarda bulunabilmektedir.

Yurt Time Spor Projesi başvuruları ne zaman sona erecek?

Yurt Time Spor projesi için başvurular, yurt yerleştirmelerinin tamamlanmasıyla birlikte başlıyor. Bu da Ekim sonu ya da Kasım ayına denk gelebiliyor.

Yurt Time Spor Proje başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

Yurt Time Spor projeye başvurularda değerlendirme sürecinin yaklaşık 2 haftayı bulması bekleniyor. Konuya ilişkin resmi açıklamalar için GSB’nin resmi sosyal medya hesapları takip edilebilir.

Yurt Time Spor projesi başvuru sonuçları nereden öğrenilir?

Yurt Time Spor projesi başvuru sonuçları, öğrencinin T.C. kimlik numarası ve doğum tarihi bilgileri kullanılarak sorgulanabilmektedir. Sorgulama işlemi, Gençlik ve Spor Bakanlığının web sitesinden veya e-Devlet üzerinden yapılabilmektedir.

Yurt Time Spor projesi başvuru sonuçları sorgulama işlemi e-Devle t üzerinden yapmak için aşağıdaki adımları takip edebilirsiniz:

e-Devlet'e giriş yapın.

Ana sayfadaki arama çubuğuna "Gençlik ve Spor Bakanlığı" yazın ve arama sonuçlarından ilgili hizmete tıklayın.

"Yurt Time Spor Projesi Başvuru Sonuçları" hizmetini seçin.

Sorgulama yapmak istediğiniz öğrencinin T.C. kimlik numarası ve doğum tarihini girin.

"Sorgula" butonuna tıklayın.

Yurt Time Spor projesi başvuru sonuçları sorgulama işlemini Gençlik ve Spor Bakanlığ ının web sitesinden yapmak için aşağıdaki adımları takip edebilirsiniz:

Gençlik ve Spor Bakanlığının web sitesine gidin.

Ana sayfanın sağ üst köşesindeki " Başvuru Sorgulama " sekmesine tıklayın.

" Yurt Time Spor Projesi Başvuru Sonuçları " hizmetini seçin.

Sorgulama yapmak istediğiniz öğrencinin T.C. kimlik numarası ve doğum tarihini girin.

" Sorgula " butonuna tıklayın.

Yurt Time Spor Projeye katılanlar hangi alanlarda görev almakta?

Proje kapsamında öğrenciler, aşağıdaki alanlarda görev alabilirler:

Spor salonu ve tesislerinde temizlik ve düzeni sağlamak

Spor malzemelerinin bakımını ve onarımını yapmak

Spor etkinlikleri ve faaliyetlerine katılmak

Spor eğitimleri almak

Projeye katılan öğrenciler, günlük iki, haftalık sekiz saat görev alarak harçlıklarını çıkarırlar. Ayrıca, proje kapsamında öğrencilere spor eğitimleri de verilmektedir.

Yurt Time Spor Projesi, öğrencilerin spor yapma alışkanlığı kazanmalarına ve sağlıklı bir yaşam sürmelerine katkıda bulunmayı amaçlamaktadır.

Yurt Time Spor Proje faydaları neler?

Projenin faydaları şunlardır:

Öğrencilerin harçlıklarını çıkarmalarına yardımcı olur.

Öğrencilerin spor yapma alışkanlığı kazanmalarına katkıda bulunur.

Öğrencilerin sağlıklı bir yaşam sürmelerine yardımcı olur.

Öğrencilerin sosyalleşmelerine ve yeni arkadaşlar edinmelerine yardımcı olur.







