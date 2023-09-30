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KYK ek tercih yurt başvuruları ne zaman başlayacak?

KYK ek yurt başvuruları için geri sayım başladı. KYK yurt başvuruları ek yerleştirme ile ilgili son dakika duyurusu Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan bekleniyor. Henüz bir yurda yerleşememiş öğrenciler için "KYK ek yurt başvuruları ne zaman yapılacak?" sorusunun yanıtını haberimizde bir araya getirdik. İşte, GSB 2023-2024 KYK ek yurt başvuru detayları...

16:27 . 30/09/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
KYK ek tercih

KYK ek tercih

Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) ek tercih yurt başvuruları, YKS ek tercih sonuçlarına göre üniversitelerin boş kontenjanlarına yerleşen öğrenciler tarafından sorgulanıyor. Ek yerleştirme sonuçlarına göre, üniversite kayıtlarını yaptıran öğrenciler de KYK yurt başvurusunda bulunacak. Peki, 2023-2024 KYK ek tercih yurt başvuruları ne zaman başlayacak?

KYK EK TERCİH YURT BAŞVURULARI NE ZAMAN?

YKS ek yerleştirme sürecinin tamamlanmasıyla birlikte KYK yurtlarında ek yurt başvuru ekranı bir kez daha açılacak.

Ek yerleştirme sonuçlarına göre üniversitelere dahil olan bu öğrenciler de yurtlara yerleştirilecek.

YKS ek kontenjandan yerleşen öğrencilerin KYK yurt başvuruları, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yapılacak olan duyuru sonrasında başlayacak.

KYK YEDEK YURT SONUÇLARI NE ZAMAN?

Bakan Bak, 2023-2024 yılı yurt başvuruları ilk yerleştirme oranlarına ilişkin şunları aktardı:

"İlk aşamada yüzde 87'lik bir yerleştirme oranı ile yeni bir rekora imza attık. Bugüne kadarki en yüksek talebi almış olmamıza rağmen tarihimizin en yüksek yerleştirme oranına ulaştık. Öğrencilerimiz ve ailelerimiz sonuçlara e-Devlet üzerinden ulaşabilirler. Yedek yerleştirmelerimiz hızla devam edecek. Pazartesi ve perşembe günleri olmak üzere haftada iki gün yedek yerleştirme sonuçlarını açıklayacağız. Öğrencilerimiz bu sonuçları da yine e-Devlet üzerinden takip edebilirler. Çok kısa süre içerisinde de kalan öğrencilerimizin tamamını yerleştirmiş olacağız."



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