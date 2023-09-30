Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) ek tercih yurt başvuruları, YKS ek tercih sonuçlarına göre üniversitelerin boş kontenjanlarına yerleşen öğrenciler tarafından sorgulanıyor. Ek yerleştirme sonuçlarına göre, üniversite kayıtlarını yaptıran öğrenciler de KYK yurt başvurusunda bulunacak. Peki, 2023-2024 KYK ek tercih yurt başvuruları ne zaman başlayacak?

"İlk aşamada yüzde 87'lik bir yerleştirme oranı ile yeni bir rekora imza attık. Bugüne kadarki en yüksek talebi almış olmamıza rağmen tarihimizin en yüksek yerleştirme oranına ulaştık. Öğrencilerimiz ve ailelerimiz sonuçlara e-Devlet üzerinden ulaşabilirler. Yedek yerleştirmelerimiz hızla devam edecek. Pazartesi ve perşembe günleri olmak üzere haftada iki gün yedek yerleştirme sonuçlarını açıklayacağız. Öğrencilerimiz bu sonuçları da yine e-Devlet üzerinden takip edebilirler. Çok kısa süre içerisinde de kalan öğrencilerimizin tamamını yerleştirmiş olacağız."