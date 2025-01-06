TÜİK tarafından açıklanan enflasyon rakamları sonrasında emekli maaşları da gündemdeki yerini koruyor. SSK, Bağ-kur emeklileri için zam oranı 15,75 oldu. En düşük emekli maaşı enflasyon farkı hesabına göre, 12,500 lira iken 14 bin 468 lira seviyelerine denk geliyor. Ancak kök maaş ile ilgili yeni düzenlemelerin gerektiği açıklandı. İşte emeklilerin zamlı maaşları hakkında tüm detaylar...





2025 ZAMLI EMEKLİ MAAŞLARI





2025 Ocak ayı SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin alacağı zam oranı yüzde 15,75 üzerinden hesaplandığında;





12.500 TL emekli maaşı alan emeklilerin zamlı maaşı - 14.468 TL





13.000 TL emekli maaşı alan emeklilerin zamlı maaşı - 15.047 TL





14.000 TL emekli maaşı alan emeklilerin zamlı maaşı - 16.205 TL





15.000 TL emekli maaşı alan emeklilerin yeni zamlı maaşı 17.362 TL





17.500 TL emekli maaşı alan emeklilerin yeni zamlı maaşı 20.256 TL





18.000 emekli maaşı alan emeklilerin yeni zamlı maaşı 20.835 TL





19.000 emekli maaşı alan emeklilerin yeni zamlı maaşı 21.993 TL





20.000 emekli maaşı alan emeklilerin yeni zamlı maaşı 23.150 TL





EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK? CEVDET YILMAZ'DAN AÇIKLAMA





Emekli maaşı düzenlemeleri için görüşleri sorulan Cevdet Yılmaz, asgari ücret oranıyla emekliye artış oranının mukayese edilmesinin doğru olmayacağını söyledi.

Cumhurbaşkanı Yardımcı Cevdet Yılmaz 'En düşük emekli maaşı' için şu değerlendirmede bulundu:





"Birisi bir yıllık süreçle ilgili bir artış, diğeri 6 aylık. Emekli ve memur artışı 6 aylık yapılıyor. Temmuzda tekrar bu artışlar yenilenecek. Burada da kural belli. Biliyorsunuz burada gerçekleşen enflasyon ve toplu sözleşme var, yani burada kural bazlı bir şey var. Burada asıl kural bazlı olmayan konu en düşük emekli aylığı. En düşük emekli aylığı bugün geldiğimiz noktada 12 bin 500 liraya çıkmış durumda. Kök ücretleri daha düşük olan, oldukça önemli sayıda emeklimiz bundan istifade ediyor. Kök ücretinden daha yüksek bir emekli ücreti almış oluyor. Yani primiyle bağlantılı kök ücretinden daha yüksek bir emekli maaşı almış oluyor. Bunu kanunla ancak değiştirebiliyorsunuz. Bu normal sistemden gelen bir şey olmadığı için, kanunla gelen bir yapı olduğundan ancak kanunla düzenlenerek yine sağlanabilir."





Cevdet Yılmaz, bu konuda bir çalışma yapacaklarının altını çizerek, " Yani burada diğer ücretler artarken asgariyi olduğu gibi tutmanın doğru olmadığını düşünüyoruz. Bir çalışma yapacağız ve bir kanuni düzenleme muhtemelen gündeme gelecek. Nihai çalışma tamamlandıktan sonra grubumuzla kanun çalışmasını gündeme taşıyacağız. Ocak ayı içinde bu gerçekleşecektir diye düşünüyorum." dedi.





DÜZENLEME KÖK MAAŞI 11 BİN TL VE CİVARINDAKİLERİ İLGİLENDİRİYOR





4A, 4B ve 4C statüsündeki emekliler için zam oranları belirlendi. 4A ve 4B statüsündeki emekliler, yüzde 15,75 zam alırken, 4C statüsündeki emekliler ise yüzde 11,54 zam alacak. Ayrıca, kök maaşı şu an 11 bin TL civarında olan emeklilerin maaşlarında herhangi bir kesinti yaşanmaması için en düşük emekli maaşında düzenleme yapılacak. Düzenleme 1,7 milyon ila 3,5 milyon arasındaki emekliyi doğrudan ilgilendiriyor.





Emeklilere verilen en düşük maaş olan 12 bin 500 liranın yükseltilmesine ilişkin görüşmeler bugünkü yılın ilk Kabine toplantısında gerçekleşebilir. En düşük emekli maaşı olan 12 bin 500 liraya olasılık olarak SSK ve Bağ-Kur emeklilerine verilen zam oranı kadar yani yüzde 15.75 oranında zam yapılabilir.





EMEKLİ MAAŞ HESAPLAMASI NASIL YAPILIR?





Emekli maaşlarıyla ilgili hesaplamalar, yapılan enflasyon zamlarının ardından yeniden merak ediliyor. E-Devlet sistemi üzerinden online olarak dakikalar içerisinde emekli maaş hesaplaması yapılabiliyor.















