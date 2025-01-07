2025 yılının ilk 6 ayı için memur ve memur emeklileri %11,54 oranında zam alacak. Ancak memur maaşları her ayın 15'inden itibaren işlediği için yılın ilk 14 gününe yönelik enflasyon farkı ödemesi yapılması gerekecek. Bu fark, memur ve memur emeklilerinin maaşlarına eklenerek hesaplara yatırılacak. Peki memur ve memur emeklisi maaş farkı ne zaman, ne kadar ödenecek?

1 /6 "Memur ve memur emeklisi maaş farkı ne zaman, ne kadar ödenecek?" sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. Milyonlarca memur ve memur emeklisi, %11,54 oranındaki zam sonrasında Ocak ayının ilk 14 gününe ait maaş farklarının ödenmesini beklemeye başladı. Memur maaşları her ayın 15’inden itibaren işlemeye başladığı için, 15 Ocak - 15 Şubat dönemi yeni maaşlara göre hesaplanacak.

2 /6 Milyonlarca memur ve memur emeklisi aldıkları yüzde 11.54 zam sonrasında enflasyon farklarının ödenmesini beklemeye başladı. Memur ve memur emeklilerinin maaşları her ayın 15'inden itibaren işlemeye başlıyor.

3 /6 15 Ocak-15 Şubat arasında yeni maaşlar işlediği için Ocak ayının ilk 14 gününe ilişkin maaş farkı ödemesi yapılması gerekiyor.

4 /6 Her yıl Ocak ve Temmuz ayında oluşan farklar nedeniyle ödeme günü belirleniyor ve memur-memur emeklileri farkları banka, PTT şubelerinden veya ATM'lerinden çekebiliyorlar.

5 /6 MAAŞLA BİRLİKTE YATABİLİR Memur ve memur emeklilerinin enflasyon farkı ödemesi maaş ödeme tarihi olan 15 Ocak'ta gerçekleşebilir. Maaş ödeme tarihinde olmazsa ilerleyen bir tarihte enflasyon farkı ödemelerinin yapılması bekleniyor.