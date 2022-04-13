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Özgün Zika virüsü nedir, nasıl bulaşır? Zika virüsünün etkileri nelerdir?
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Zika virüsü nedir, nasıl bulaşır? Zika virüsünün etkileri nelerdir?

Son zamanlarda dünyaın gündeminden düşmek bilmeyen Zika virüsü birçok insana bulaşmış durumda. Zika virüs insanlara esas olarak etkeni taşıyan sivrisineklerin sokmasıyla bulaşmakla beraber, virüs; semen, vajinal salgılar, kan, idrar, amniyon sıvısı, BOS, anne sütü, tükürük gibi vücut sıvılarında, beyin ve spinal kordda saptanmıştır. Peki, zika virüsü nedir, nasıl bulaşır? Zika virüsünün etkileri nelerdir? İşte haberimizin detayları sizlerle...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Zika virüsü nedir, nasıl bulaşır? Zika virüsünün etkileri nelerdir?
Zika virüsü nedir, nasıl bulaşır?

Son zamanlarda dünyaın gündeminden düşmek bilmeyen Zika virüsü birçok insana bulaşmış durumda. Zika virüs insanlara esas olarak etkeni taşıyan sivrisineklerin sokmasıyla bulaşmakla beraber, virüs; semen, vajinal salgılar, kan, idrar, amniyon sıvısı, BOS, anne sütü, tükürük gibi vücut sıvılarında, beyin ve spinal kordda saptanmıştır. Peki, zika virüsü nedir, nasıl bulaşır? Zika virüsünün etkileri nelerdir? İşte haberimizin detayları sizlerle...

Zika virüsü nedir?

  • Zika Virüs Hastalığı (ZVH) Flavivirus grubundan bir RNA virüsü olan Zika virüsün (ZV) neden olduğu ve insanlara etkeni taşıyan Aedescinsi (Aedes aeyptive Aedes albopictus) sivrisineklerin sokmasıyla bulaşan bir hastalıktır.
  • Zika virüsü ilk kez 1947’de Uganda’da Zika ormanında rhesus maymunlarında saptanmış; ardından 1948’de aynı ormanda sivrisineklerden ve 1952’de Uganda ve Tanzanya’da insanlardan izole edilmiştir.
  • Takip eden yıllarda Afrika ve Güneydoğu Asya’da ve Pasifik bölgesinde görülmüş olup 2013-2014 yıllarında Fransız Polinezyasında yaşanan ZVH salgınında Guillain-Barre Sendromu vakalarında dikkat çekici bir artış gözlenmiştir. Benzer şekilde 2015 yılında Brezilya’daki salgında virüs ile mikrosefali arasında ilişki olabileceğine dair bulgular tespit edilmiştir.
  • Ülkemizde 2017 yılında, endemik bölge ziyareti öyküsü bulunan 4 importe (yurtdışı kaynaklı) vaka tespit edilmiştir. Bu kişiler virüse ziyaret ettikleri ülkede maruz kalmış, döndükten sonra hastalık bulguları başlamıştır. Ülkemizde şu an itibariyle yerli ZVH vakası bildirimi yoktur.
  • Zika virüs insanlara esas olarak etkeni taşıyan sivrisineklerin sokmasıyla bulaşmakla beraber, virüs; semen, vajinal salgılar, kan, idrar, amniyon sıvısı, BOS, anne sütü, tükürük gibi vücut sıvılarında, beyin ve spinal kordda saptanmıştır. Virüsün gebelik esnasında bebeğe geçebilmesi ve virüsün Guillain-Barre Sendromu ve mikrosefali arasında ilişkili olabileceği yönündeki bulgular tespit edilmesi hastalığa olan ilgiyi arttırmıştır.
  • ZVH, çoğunlukla asemptomatik olarak seyretmektedir. Hastalığın en yaygın bulguları, hafif ateş, döküntü, konjonktivit, kas ve eklem ağrısı, halsizlik veya baş ağrısıdır. Bulgular genellikle 2-7 gün sürer. İnkübasyon süresi kesin olarak bilinmemekle birlikte 3-14 gün olarak kabul edilmektedir. İnsanlar genellikle hastaneye yatacak kadar hasta olmazlar. ZVH’de ölüm çok nadir görülmektedir.
  • Ülkemizde yapılan çalışmalarda virüsü taşıyabilme özelliği olan sivrisinek türleri kısıtlı bölgelerde tespit edilmiştir. Bu bölgelerden toplanan sivrisinek örneklerinde Zika virüs araştırması yapılmış olup virüs tespit edilmemiştir. Sivrisineklerin hastalığı insanlara bulaştırabilmeleri için virüsü taşıyor olması gerekmektedir. Dolayısıyla hastalığa sebep olan virüsü taşımayan Aedescinsi (Aedes aeyptive Aedes albopictus) sivrisineklerin sokmasıyla insanlar Zika Virüs Hastalığına yakalanmazlar.

Zika virüsünün etkileri nelerdir?

  • • Riskli ülke/bölge seyahat dönüşünde ani başlayan, ateş, döküntü, eklem ağrısı, konjuktivit, kas ve eklem ağrısı şikâyetleri varsa derhal bir sağlık kuruluşuna başvurulması,
  • • Hekime seyahat edilen ülkeden bahsedilmesi,
  • • Zika Virüs Hastalığı teşhisi konmuşsa, virüsün yayılmasını engellemek için semptom başlangıcından itibaren en az üç hafta boyunca sivrisinek sokmalarına karşı önlem alınması son derece önemlidir.Ayrıca hastalığın olası cinsel yolla bulaş riski nedeniyle, Zika Virüs Hastalığının yayılımını önlemek için hastalığın görüldüğü bölgelerden dönen erkekler ve kadınlar için altı aylık bir süre boyunca korunmalı cinsel temas önerilmektedir. Hamile kadınların, Zika Virüs Hastalığının görüldüğü bölgelerde yaşayan ya da buralardan dönen cinsel partnerleri olması durumunda, gebelik boyunca korunmalı cinsel temas önerilmektedir.

Yeni kabusun adı: Zika
FOTOĞRAF 20
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DSÖ tarafından Covid-19 pandemisinin ardından yeni pandeminin sinek ve kene gibi taşıyıcılarla bulaşabileceğini açıklaması, toplumun büyük bir kesiminde tedirginliğe neden oldu.
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Sinek, böcek ve kene gibi haşerelerle başarılı bir şekilde mücadele eden Manisa Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanlığı da titizlikle yürüttüğü çalışmalarını havaların ısınmaya başlamasıyla birlikte iyice artırmaya başladı.
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Vektörlerle mücadeleyi oldukça etkin bir şekilde yürüten ekipler, canlı popülasyonunun olmadığı durgun sularda kimyasal, canlı popülasyonunun olduğu sularda ise biyolojik ilaçlamalarla haşereleri larva halindeyken bertaraf ediyor.
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Manisa Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanı Erhan İnce ve Haşere ile Mücadele Şube Müdürü Firuze Ak yapılan çalışmaları yerinde inceledi.
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“Bizi oldukça tedirgin etti”<br>DSÖ tarafından yapılan açıklamanın kendilerini de tedirgin ettiğini kaydeden Manisa Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanı Erhan İnce, “Dünya Sağlık Örgütünün en son yaptığı açıklama Manisa Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı olarak bizleri de tedirgin etti. DSÖ bir dahaki pandeminin başlangıcının abrovirüslerle yani sinek ve kene gibi taşıyıcılarla bulaşacağını söyledi.
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Burada Zika ve Dang humması gibi patojenlerle toplumda yeniden bir pandeminin başlangıcının söz konusu olduğu belirtildi.
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Bununla ilgili olarak biz daha önceden tedbirlerimizi almıştık. Tekrar değerlendirmelerimizi yaparak aktif olarak bu sezona hızlıca bir giriş yaptık.
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3 kez vektörlerle mücadele koordinasyon kurulu toplantısı yaptık, il eylem planımızı hazırladık. Bu doğrultuda sadece bizlerin değil diğer kurumların da iş birliğiyle ilimizde faydalı bir eylem planı hayata geçirdik” dedi.
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“Vatandaşın desteği çok önemli”<br>“Vektörlerin taşımış olduğu virüslerle birlikte halk sağlığını tehdit ettiği bir gerçektir” diyen İnce, “Bununla ilgili vatandaşımızın desteği bizler için çok önemli. Burada durgun sular ve kirli sular bizler için çok büyük bir risktir.
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Bahçemizde bulunan açıkta bir kova, eski bir araba lastiği ya da çiçeklerimizin altındaki saksı altlıklarında su bulundurduğumuz takdirde sivrisinekler buraya geliyor, yumurtalarını bırakıyor ve havanın sıcaklığına göre 7 ila 10 gün içerisinde 300 adet sivrisineğin uçkun hale gelmesine neden oluyoruz. Yani bir nevi kendi elimizle kendi sineğimizi kendimiz üretmiş oluyoruz.
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Vatandaşımız şuna dikkat etmeli, bahçesinde, balkonunda veya terasında saksı altlarındaki sulara, açıkta kalmış bir kovaya, durgun su haline geldikten sonra risk oluşturabilecek durumlara göz önünde bulundurarak onları bir an önce boşaltarak orada sivrisinek üremesinin önüne geçmeliyiz. Kendi sineğimizi kendimiz üretmeyelim. Temiz çevreyle sağlığımızı koruyalım sloganıyla yola çıkalım.
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Özellikle dere kenarı, DSİ kanalı gibi alanlara evsel atıklar atmamalarını rica ediyoruz. Bunlar buradaki suyun akışını engellemekte ve burada bir toplu üreme alanı haline gelmekte. Yaptığımız işin daha etkin ve verimli hale gelmesi için vatandaşlarımızın bu alanlarda durgun su oluşturmamak adına çöp atmamalarını istiyoruz. Son zamanlarda artan yapılaşmayla birlikte bireysel havuzların da arttığını görüyoruz.<br>
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Bireysel havuzlar ve süs havuzları kullanılmadıkları zamanlarda sivrisinekler için üreme alanı haline geliyor. Bunun için sık sık düzenli olarak dezenfeksiyon ve temizlik işlemlerini yapmaları gerekiyor. Eğer süs havuzunu kullanmıyorlarsa onu toprakla doldurup bir çiçek bahçesi haline getirebilirler” diye konuştu.
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Zika virüsü tehlikesi<br>Küresel ısınmanın etkilerinin Türkiye’nin çok yakından yaşamaya başladığını anlatan İnce şunları söyledi: “Küresel ısınmanın bir etkisi olarak daha önce tropikal iklimlerde görülen Asya Kaplanı Sivrisineği ülkemizde de görülmeye başladı.
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Bu Asya Kaplanı Sivrisineğin en büyük özelliği Zika virüsünü taşıma noktasında çok etkili bir sivrisinek.
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Ülkemiz de tropikal iklime girmekte olduğundan dolayı vatandaşlarımız daha dikkatli ve hassas olmalı. Bu sivrisineğin en büyük özelliklerinden biri de saldırgan olması. Bu özelliğinden dolayı insanlara ya da diğer canlılara eğilimli olmasından dolayı vektör artışıyla birlikte hastalıkların artması gibi bir durum söz konusu. O yüzden vatandaşlarımızdan daha fazla hassasiyet bekliyoruz”.
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Zika virüsü nedir, nasıl bulaşır?<br><br>Adını ilk olarak 1947 yılında Uganda’da keşfedildiği Zika ormanından alan Zika virüsü, enfekte olmuş sivrisineklerin ısırması ve virüsün bulaştığı insanların birbirine bulaştırması yoluyla yayılmaktadır.
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Zika virüsünün belirtileri neler?<br><br>Zika virüsü, bulaştığı kişilerde baş ağrısı, eklem ağrıları, deride döküntü, gözlerde kızarıklık şeklinde belirtiler göstermektedir. Hastalığın kuluçka süresi 3-14 gün arasında değişmektedir. Zika virüsü çok düşük bir oranda ölüme sebebiyet vermektedir. Bununla birlikte iyileşme süresi, yaklaşık 4-7 gün gibi kısa bir zaman diliminde gerçekleşmektedir.
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Zika virüsü daha çok riskli bölgelere sık seyahat edenler ve hamileleri tehdit etmektedir. Özellikle hamilelerde, virüsün anne karnındaki bebeğe bulaşabileceği ve bunun bebekte doğum anomalilerine neden olduğu kanıtlanmıştır.
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Yeni kabusun adı: Zika
Yeni kabusun adı: Zika
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından yeni pandeminin sinek ve kene gibi taşıyıcılarla bulaşabileceğini açıklaması üzerine işin uzmanlarından vatandaşlara uyarılar geldi. Saksı altlığında kalan su birikintisinin bile bir hafta içinde en az 300 sivrisineğin uçkun hale gelmesine neden olabileceğini kaydeden uzmanlar, bu konuda vatandaşlara büyük görev düştüğünün altını çizdi. Peki yeni salgın oluşturacak Zika Virüsü nedir? Zika Virüsü nasıl bulaşır? Zika Virüsünün belirtileri neler? Ayrıntılar haberimizde...
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