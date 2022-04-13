Son zamanlarda en çok merak edilen ve araştırılan konulardan bir tanesi Ziraat Bankasının arıcılara vereceği kredi miktarı oldu. Ziraat Bankası, Türkiye’nin tarım üretimine büyük katkı verecek 6 ayrı paketten oluşan kredi desteklerini açıkladı. Milyonlarca çiftçiye açık çek veren Genel Müdür Alpaslan Çakar, “Üretmek isteyen bütün çiftçilerin yanındayız. Tarım kredilerinin kaynağı konusunda üst limitimiz yok” dedi. Krediler bugün devreye giriyor. Peki, Ziraat Bankası arıcılara ne kadar kredi verecek? 2022 Ziraat Bankası kredi verme şartları nelerdir? İşte haberimizin detayları sizlerle...

Ziraat Bankası arıcılara ne kadar kredi verecek?

ALTIN KOVAN KREDİİ: Geçen yıl yaşanan orman yangınlarından sonra sekteye uğrayan arıcılığı desteklemek için kolları sıvayan Ziraat Bankası, bu alanda da yeni bir ürün piyasaya çıkardı. Arıcılıkla uğşayan çiftçilere 150 bin TL'ye kadar yatırım ve/ veya işletme kredisi sağlanacak.

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Ziraat Bankası kredi verme şartları

Arıcılıkla uğraşanların kovan sayısını artırarak ölçeği büyütmeyi amaçlayan krediyle, arı kovanı sayısını asgari 50'ye çıkarma şartı istenecek.