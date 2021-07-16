Ziraat Bankası mobil uygulamasında erişim sorunu

Ziraat Bankası'ndan konuyla ilgili yapılan açıklamada, ''Ziraat Mobil'de yoğunluk kaynaklı kısmi erişim sorunları yaşanmaktadır. İşlemlerinizi diğer kanallarımızdan sorunsuz bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz. Gerek servis sağlayıcılarımızla gerekse teknik birimlerimizle sorunu en kısa sürede gidermek için çalışıyoruz. Yaşanılan erişim sorunu için özür diler, anlayışınız için teşekkür ederiz'' ifadeleri kullanıldı.

Ziraat Bankası'nda 2 gün önce yaşanan sorunun ardından bugün kullanıcılar tekrardan sisteme erişemiyor. Ziraat Bankası'nın mobil uygulaması üzerinden giriş yapan kullanıcılar "Geçici süre için işleminizi gerçekleştiremiyoruz. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz." uyarısı ile karşılaşıyor. Yaşanan problem Downdetector sitesinde de raporlandı.

ZİRAAT BANKASI'NDAN MOBİL UYGULAMA AÇIKLAMASI