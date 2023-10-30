Ziraat Türkiye Kupası 3. tur maçları
'nda 3. tur heyecanı, yarın yapılacak 7 karşılaşmayla başlayacak. Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Ziraat Türkiye Kupası 3. tur maçlarının programı şu şekilde:
Ziraat Türkiye Kupası 30 Ekim maç programı
Ziraat Türkiye Kupası 30 Ekim maç programı
- 13.00 Kasımpaşa-Motolux 68 Aksaray Belediyespor (Recep Tayyip Erdoğan)
- 14.00 Ankara Keçiörengücü-Burhaniye Belediyespor (Aktepe)
- 14.00 Manisa FK-Pazarspor (Mümin Özkasap)
- 14.00 Gençlerbirliği-Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (Eryaman)
- 15.00 Hes İlaç Afyonspor-Muş 1984 Muşspor (Zafer)
- 17.30 Atakaş Hatayspor-Sarıyer (Atatürk Olimpiyat)
- 20.00 Corendon Alanyaspor-Belediye Kütahyaspor (Alanya Oba)
Ziraat Türkiye Kupası 1 Kasım Çarşamba: maç programı
Ziraat Türkiye Kupası 1 Kasım Çarşamba: maç programı
- 13.00 İstanbulspor-Kepezspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)
- 14.00 Teksüt Bandırmaspor-Armoni Alanya Kestelspor (Bandırma 17 Eylül)
- 14.00 Adanaspor-Hacettepe 1945 (Yeni Adana)
- 14.00 GMG Kastamonuspor-Ayvalıkgücü Belediyespor (Kastamonu Gazi)
- 14.00 Ümraniyespor-Orduspor 1967 (Ümraniye Belediyesi Şehir)
- 14.00 Isparta 32-Yeni Mersin İdmanyurdu (Isparta Atatürk)
- 14.00 Kırşehir Futbol-23 Elazığ FK (Kırşehir Ahi)
- 14.00 Somaspor-Talasgücü Belediyespor (Soma Atatürk)
- 14.00 Kuzey Marmara AŞ Arnavutköy Belediyespor-Gölcükspor (Bolluca)
- 14.00 Düzce Cam Düzcespor-Kuşadasıspor (Düzce Şehir)
- 14.00 Menemen FK-Nevşehir Belediyespor (Tire Gazi Mustafa Kemal Atatürk)
- 14.00 Etimesgut Belediyespor-Bigaspor (Etimesgut Belediyesi Atatürk)
- 14.00 Tuzlaspor-Güneş Holding Çankayaspor (Sancaktepe 15 Temmuz)
- 14.00 Bitexen Giresunspor-Beyoğlu Yeni Çarşı (Çotanak Spor Kompleksi)
- 14.00 İnegölspor-Belediye Derincespor (İnegöl İlçe)
- 14.00 Karacabey Belediyespor-Bornova 1877 (Karacabey M. Fehmi Gerçeker)
- 14.00 Fethiyespor-Tokat Belediye Plevnespor (Fethiye İlçe)
- 14.00 Altay-Aliağa Futbol (Alsancak Mustafa Denizli)
- 14.00 Tuna Tarım Kırklarelispor-Karaköprü Belediyespor (Kırklareli Atatürk)
- 15.00 Boluspor-Karaman FK (Bolu Atatürk)
- 16.30 MKE Ankaragücü-Malatya Arguvanspor (Eryaman)
- 18.30 Erzurumspor FK-Diyarbekirspor (Erzurum Kazım Karabekir)
- 20.30 Bitexen Antalyaspor-52 Orduspor FK (Corendon Airlines Park Antalya)
Ziraat Türkiye Kupası 2 Kasım Perşembe: maç programı
Ziraat Türkiye Kupası 2 Kasım Perşembe: maç programı
- 13.00 EMS Yapı Sivasspor-Artvin Hopaspor (BG Grup 4 Eylül)
- 15.00 Gaziantep FK-Efeler 09 (Kalyon)
- 17.30 TÜMOSAN Konyaspor-Merkür Jet Erbaaspor (MEDAŞ Konya Büyükşehir)
- 20.00 Mondihome Kayserispor-Alagöz Holding Iğdır FK (RHG EnerTürk Enerji)
#Ziraat Türkiye Kupası
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#Ziraat Türkiye Kupası 3. tur maç programı
7 saat önce