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Ziraat Türkiye Kupası son 16 tur maçları
Ziraat Türkiye Kupası'nda bugün yapılan kura çekimi sonrasında son 16 turu eşleşmeleri ve maçlarının oynanacağı tarihler belli olmuştu. Buna göre; Son 16 turundaki karşılaşmalar tek maç eleme sistemine göre 17, 18 ve 19 Ocak 2023 tarihlerinde oynanacak. Kupada bu aşamadan itibaren VAR sistemi de kullanılacak. Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turu heyecanı yarın yapılacak 3 maçla başlayacak.
Ziraat Türkiye Kupası'nda 17 Ocak'ta başlayacak olan son 16 turu maçları A Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Tek maç eleme usulüne göre yapılacak son 16 turunda kazanan takımlar adını çeyrek finale yazdıracak.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre kupada son 16 turu maç programı şöyle:
14.30 Demir Grup Sivasspor-Teco Karacabey Belediyespor (RHG Enertürk Enerji)
17.30 Fraport TAV Antalyaspor-Yukatel Kayserispor (Corendon Airlines Park Antalya)
20.30 Corendon Alanyaspor-Galatasaray (Kırbıyık Holding)
14.30 VavaCars Fatih Karagümrük-Medipol Başakşehir (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)
17.45 MKE Ankaragücü-Beşiktaş (Eryaman)
20.30 HangiKredi Ümraniyespor-Trabzonspor (Ümraniye Şehir)
17.30 Gaziantep FK-Arabam.com Konyaspor (Kalyon)
20.30 Fenerbahçe-Çaykur Rizespor (Ülker)