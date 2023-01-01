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Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu maç programı
Ziraat Türkiye Kupası (ZTK) son 16 turu maçlarında nefesler tutuldu. Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turu heyecanı bugün Demir Grup Sivasspor-Teco Karacabey Belediyespor, Fraport TAV Antalyaspor-Yukatel Kayserispor ve Corendon Alanyaspor-Galatasaray maçlarıyla başlayacak. İşte Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turu maç programı.
9:03 . 17/01/2023 Salı
Yeni Şafak
Ziraat Türkiye Kupası son 16 tur maçları

Ziraat Türkiye Kupası son 16 tur maçları

Ziraat Türkiye Kupası'nda bugün yapılan kura çekimi sonrasında son 16 turu eşleşmeleri ve maçlarının oynanacağı tarihler belli olmuştu. Buna göre; Son 16 turundaki karşılaşmalar tek maç eleme sistemine göre 17, 18 ve 19 Ocak 2023 tarihlerinde oynanacak. Kupada bu aşamadan itibaren VAR sistemi de kullanılacak. Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turu heyecanı yarın yapılacak 3 maçla başlayacak.

Ziraat Türkiye Kupası maçları hangi kanalda?

Ziraat Türkiye Kupası'nda 17 Ocak'ta başlayacak olan son 16 turu maçları A Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Tek maç eleme usulüne göre yapılacak son 16 turunda kazanan takımlar adını çeyrek finale yazdıracak.

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu maç programı

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre kupada son 16 turu maç programı şöyle:

17 Ocak Salı maç programı

14.30 Demir Grup Sivasspor-Teco Karacabey Belediyespor (RHG Enertürk Enerji)

17.30 Fraport TAV Antalyaspor-Yukatel Kayserispor (Corendon Airlines Park Antalya)

20.30 Corendon Alanyaspor-Galatasaray (Kırbıyık Holding)

18 Ocak Çarşamba maç programı

14.30 VavaCars Fatih Karagümrük-Medipol Başakşehir (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

17.45 MKE Ankaragücü-Beşiktaş (Eryaman)

20.30 HangiKredi Ümraniyespor-Trabzonspor (Ümraniye Şehir)

19 Ocak Perşembe maç programı

17.30 Gaziantep FK-Arabam.com Konyaspor (Kalyon)

20.30 Fenerbahçe-Çaykur Rizespor (Ülker)



#Ziraat Türkiye Kupası
#Ziraat Türkiye Kupası son 16 tur maçları
#ZTK
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