Özgün Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu maçları ne zaman oynanacak?
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Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu maçları ne zaman oynanacak?

Ziraat Türkiye Kupası kura çekimi bugün gerçekleşti. Türkiye Kupası son 16 tur maçları Alanyaspor-Galatasaray, Ümraniyespor-Trabzonspor, Karagümrük-Başakşehir, Fenerbahçe-Çaykur Rizespor ile Ankaragücü-Beşiktaş arasında oynanacak. Kura çekimi sonrasında son 16 turu maçlarının ne zaman oynanacağı ve hangi takımların eşleştiği belli oldu. Peki Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu maçları ne zaman oynanacak?

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu maç tarihleri: Türkiye Kupası Galatasaray, Trabzonspor, Başakşehir, Fenerbahçe, Beşiktaş maçları ne zaman oynanacak?
Türkiye Kupası son 16 turu maçları ne zaman?

Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turu eşleşmeleri belli oldu. Kura çekimine seri başı olarak giremeyen Galatasaray'ın ezeli rakipleriyle eşleşme ihtimali vardı ancak bu gerçekleşmedi.

Türkiye Kupası'nda son 16 turu eşleşmeleri

  • Alanyaspor - Galatasaray
  • Gaziantep FK - Konyaspor
  • Sivasspor - Karacabey Belediyespor
  • Ümraniyespor - Trabzonspor
  • Fatih Karagümrük - Başakşehir
  • Antalyaspor - Kayserispor
  • Fenerbahçe - Çaykur Rizespor
  • Ankaragücü - Beşiktaş

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu maçları ne zaman oynanacak?

Türkiye Kupası kura çekimine seri başı olarak giremeyen Galatasaray'ın ezeli rakipleriyle eşleşme ihtimali vardı ancak bu gerçekleşmedi.Son 16 turu eşleşmeleri tek maç eleme sistemine göre 17, 18 ve 19 Ocak 2023 tarihlerinde oynanacak.

Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. tur sonuçlar

  1. KASIMPAŞA 1-2 ÜMRANİYESPOR
  2. ANKARAGÜCÜ 2-0 TUZLASPOR
  3. SİVASSPOR 5-2 ESENLER EROKSPOR
  4. ANTALYASPOR 1-0 MANİSA FK
  5. BAŞAKŞEHİR 3-1 GÖZTEPE
  6. FENERBAHÇE 3-1 İSTANBULSPOR
  7. GİRESUNSPOR 0-5 KARACABEY BELEDİYESPOR
  8. FATİH KARAGÜMRÜK 3-0 UŞAKSPOR
  9. ALANYASPOR 3-2 EYÜPSPOR
  10. TRABZONSPOR 3-0 SAMSUNSPOR
  11. BEŞİKTAŞ 4-2 ŞANLIURFASPOR
  12. KAYSERİSPOR 2-0 GENÇLERBİRLİĞİ
  13. KONYASPOR 3-2 BODRUMSPOR
  14. GAZİANTEP FK 3-1 BOLUSPOR
  15. ADANA DEMİRSPOR 3-4 ÇAYKUR RİZESPOR

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