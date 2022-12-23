Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turu eşleşmeleri belli oldu. Kura çekimine seri başı olarak giremeyen Galatasaray'ın ezeli rakipleriyle eşleşme ihtimali vardı ancak bu gerçekleşmedi.
Türkiye Kupası'nda son 16 turu eşleşmeleri
- Alanyaspor - Galatasaray
- Gaziantep FK - Konyaspor
- Sivasspor - Karacabey Belediyespor
- Ümraniyespor - Trabzonspor
- Fatih Karagümrük - Başakşehir
- Antalyaspor - Kayserispor
- Fenerbahçe - Çaykur Rizespor
- Ankaragücü - Beşiktaş
Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu maçları ne zaman oynanacak?
Türkiye Kupası kura çekimine seri başı olarak giremeyen Galatasaray'ın ezeli rakipleriyle eşleşme ihtimali vardı ancak bu gerçekleşmedi.Son 16 turu eşleşmeleri tek maç eleme sistemine göre 17, 18 ve 19 Ocak 2023 tarihlerinde oynanacak.
Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. tur sonuçlar
- KASIMPAŞA 1-2 ÜMRANİYESPOR
- ANKARAGÜCÜ 2-0 TUZLASPOR
- SİVASSPOR 5-2 ESENLER EROKSPOR
- ANTALYASPOR 1-0 MANİSA FK
- BAŞAKŞEHİR 3-1 GÖZTEPE
- FENERBAHÇE 3-1 İSTANBULSPOR
- GİRESUNSPOR 0-5 KARACABEY BELEDİYESPOR
- FATİH KARAGÜMRÜK 3-0 UŞAKSPOR
- ALANYASPOR 3-2 EYÜPSPOR
- TRABZONSPOR 3-0 SAMSUNSPOR
- BEŞİKTAŞ 4-2 ŞANLIURFASPOR
- KAYSERİSPOR 2-0 GENÇLERBİRLİĞİ
- KONYASPOR 3-2 BODRUMSPOR
- GAZİANTEP FK 3-1 BOLUSPOR
- ADANA DEMİRSPOR 3-4 ÇAYKUR RİZESPOR