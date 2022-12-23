Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turu eşleşmeleri belli oldu. Kura çekimine seri başı olarak giremeyen Galatasaray'ın ezeli rakipleriyle eşleşme ihtimali vardı ancak bu gerçekleşmedi.

Türkiye Kupası'nda son 16 turu eşleşmeleri

Alanyaspor - Galatasaray

Gaziantep FK - Konyaspor

Sivasspor - Karacabey Belediyespor

Ümraniyespor - Trabzonspor

Fatih Karagümrük - Başakşehir

Antalyaspor - Kayserispor

Fenerbahçe - Çaykur Rizespor

Ankaragücü - Beşiktaş

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu maçları ne zaman oynanacak?

Türkiye Kupası kura çekimine seri başı olarak giremeyen Galatasaray'ın ezeli rakipleriyle eşleşme ihtimali vardı ancak bu gerçekleşmedi.Son 16 turu eşleşmeleri tek maç eleme sistemine göre 17, 18 ve 19 Ocak 2023 tarihlerinde oynanacak.

Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. tur sonuçlar

KASIMPAŞA 1-2 ÜMRANİYESPOR ANKARAGÜCÜ 2-0 TUZLASPOR SİVASSPOR 5-2 ESENLER EROKSPOR ANTALYASPOR 1-0 MANİSA FK BAŞAKŞEHİR 3-1 GÖZTEPE FENERBAHÇE 3-1 İSTANBULSPOR GİRESUNSPOR 0-5 KARACABEY BELEDİYESPOR FATİH KARAGÜMRÜK 3-0 UŞAKSPOR ALANYASPOR 3-2 EYÜPSPOR TRABZONSPOR 3-0 SAMSUNSPOR BEŞİKTAŞ 4-2 ŞANLIURFASPOR KAYSERİSPOR 2-0 GENÇLERBİRLİĞİ KONYASPOR 3-2 BODRUMSPOR GAZİANTEP FK 3-1 BOLUSPOR ADANA DEMİRSPOR 3-4 ÇAYKUR RİZESPOR