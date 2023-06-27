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Zonguldak Kurban Bayramı Namazı Vakti - 28 Haziran 2023

Zonguldaklı vatandaşlar Zonguldak bayram namazı saati araştırmasına çıktı. 28 Haziran'da Kurban Bayramı birinci günü idrak edilecek olup gözler Zonguldak'ta bayram namazı saat kaçta sorusunun yanıtına çevrildi. Kurban Bayramı sabahı camilerde 81 ilde Müslümanlar bayram namazını yaşadıkları ilin saat bilgisine göre kılacaklar. Bayram namazı bayramın birinci günü sabah namazının ardından güneş doğduktan sonra kılınıyor. Peki Zonguldak'ta bayram namazı saati ne zaman? 2023 Diyanet ile Zonguldak Kurban Bayram namazı saat kaçta?

09:44 . 27/06/2023 Salı
Yeni Şafak
Zonguldak namaz vakitleri

Zonguldak namaz vakitleri

Zonguldak bayram namazı vakti belli oldu. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan bayram namazı takviminde tüm illerin bayram namazı kılınış saati açıklandı. İşte Zonguldak kurban bayramı namazı saati.

Zonguldak bayram namazı saati kaç? - 28 Haziran 2023

Zonguldak'ta bayram namazı 05.57'te kılınacak.

Teşrik tekbirlerinin dinî hükmü nedir, bu tekbirleri kimler ne zaman getirir?

Hz. Peygamberin (s.a.s.), kurban bayramının arefe günü sabah namazından başlayarak bayramın dördüncü günü ikindi namazına kadar, ikindi namazı da dâhil olmak üzere farzlardan sonra teşrik tekbirleri getirdiğine dair rivayetler vardır (Beyhakî, es-Sünenü’l-kübrâ, III, 315; Dârekutnî, es-Sünen, III, 439, 440).

Buna göre Hanefîlerde tercih edilen görüşe göre arefe günü sabah namazından bayramın dördüncü günü ikindi namazına kadar 23 vakit, her farzın ardından teşrik tekbiri getirmek, kadın erkek her Müslümana vaciptir. Teşrik günlerinde kazaya kalan namaz aynı günlerde kaza edilirken teşrik tekbirleri de getirilir. Teşrik günleri çıktıktan sonra kaza edilmeleri hâlinde ise tekbir getirilmez. Namaz kaza edilmedikçe tekbirler kaza edilmez (Serahsî, el-Mebsût, II, 43-44; İbnü’l-Hümâm, Feth, II, 82). Şâfiî mezhebine göre ise teşrik tekbirleri sünnettir (Mâverdî, el-Hâvî, II, 500-501).



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İstanbul Kurban Bayramı Namazı Vakti - 28 Haziran 2023