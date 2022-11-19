Masterchef Zülbiye Nasıl Yapılır? Konya Zülbiye Yemeği Yapılışı, Tarifi

Arpacık soğan, sarımsak, nohut ve etin eşsiz buluşması olan zülbiye ya da diğer adıyla sülbiye tarifi Ramazan sofralarınızı lezzetlendiriyor. İşte zülbiye yemeği nasıl yapılır merak edenlere, enfes zülbiye tarifi ve malzemeleri...

ZÜLBİYE TARİFİ

Malzemeler

400 gram dana kuşbaşı eti

400 gram arpacık soğan

10 diş sarımsak

1 yemek kaşığı tereyağı + 1 yemek kaşığı sıvı yağ

1 yemek kaşığı domates salçası

1 çay kaşığı biber salçası

2 su bardağı haşlanmış nohut

1 çay kaşığı kimyon

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1 tatlı kaşığı sirke

1 tatlı kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı kırmızı biber

ZÜLBİYE NASIL YAPILIR?

Bir gece önceden nohutları ıslatın ve ertesi gün nohutları haşlayıp süzün.

Sonrasında tereyağını eriterek tarife başlayın.

Eriyen yağa etleri ekleyip, etlerin renkleri değişene ve suyunu salana kadar pişirin.

Ardından, tencereye 1 tatlı kaşığı sirke ve 2,5 su bardağı da sıcak su ekleyin.

Etleri yumuşayıp suyunu çekip, hafiften yağına kalana kadar kapağı kapalı şekilde kısık ateşte pişirin.

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Sonrasında, tencereye yıkadığınız arpacık soğanları ve bütün sarımsakları soyarak, doğramadan ekleyin.

Arpacık soğanlar şeffaflaşana kadar tüm malzemeyi en küçük ocakta, 5 dakika kadar çevirin.

Tencereye salçaları ekleyin ve yine kavurmaya devam edin.

Sonra yemeğe haşlanmış nohutları ve baharatları ekleyin.

Yemeğin üzerin 2 parmak geçecek kadar sıcak su eklemesi yaparak, kısık ateşte pişirin.

Etler yumuşayınca yemeği ocaktan alıp, servis yapın.

Afiyet olsun...

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