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Masterchef Muhammara Nasıl Yapılır? Muhammara Ölçüsü, Tarifi

Muhammara, Masterchef'in bu akşam yayınlanacak yeni bölümü ile gündeme geldi. Yarışmacılar muhammara yaparken yarışırken izleyiciler muhammara tarifini araştırmaya başladı. Muhammara, bazı yörelerde acuka olarak da bilinir. Muhammara ne ile yapılır, hangi malzemeler konur? Muhammara tarifi, yapılışı, püf noktaları ile içeriğimizde.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Muhammara tarifi, ev usulü muhammara tarifi: Muhammara nedir, nasıl yapılır, püf noktaları neler?
Muhammara tarifi

Muhammra bir meze olarak bilinse de kahvaltılarda da tüketilen lezzetli bir tariftir. Muhammra nasıl yapılır, evde muhammara hazırlanışı ve detaylı tarifi içeriğimizde.

MUHAMMARA NASIL YAPILIR?

Malzemeler

  • - 5 tane kırmızı biber
  • - 1 çorba kaşığı domates salçası
  • - 1 çorba kaşığı biber salçası
  • - 1 diş sarımsak
  • - 4 tane etimek
  • - 1 su bardağı ceviz içi
  • - 2 çorba kaşığı sızma zeytinyağı
  • - 1 çorba kaşığı limon suyu
  • - 1 çorba kaşığı nar ekşisi
  • - 1 çay bardağı beyaz peynir veya kaşar loru (istenirse)
  • - Kırmızı pul biber
  • - Toz kırmızı biber

MUHAMMARA YAPILIŞI

1- Biberler közlenir ve ince kıyılıp etimekler, ceviz ve sarımsak ile rondoda çekilir.

2- Daha sonra rondoya çırpma ucu takılır ve biberler, peynir, salçalar, baharatlar, yağ, limon suyu ve nar ekşisi eklenip hepsi karıştırılır.

3- Daha sonra tadı kontrol edilip servis tabağına alınır.

MUHAMMARA NE DEMEK?

Muhammara kelimesi Türkçe'de "'kırmızılanmış', domates salçasıyla yapılan bir yemek" anlamına gelir.

Arapça ḥmr kökünden gelen muḥammarat محمّرة z "'kırmızılanmış', domates salçasıyla yapılan bir yemek" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ḥammara "kırmızıya boyadı, kırmızı kıldı" fiilinin tefˁîl vezni (II) masdarıdır.

Muhammara kelimesi tarihte bilinen ilk kez aş-ı muhallebi "sütlü tatlı" Evliya Çelebi, Seyahatname (1680 yılından önce) eserinde yer almıştır.

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