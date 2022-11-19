Özgün Masterchef Tarhun Çorbası Nasıl Yapılır? Tarhun Çorbası Tarifi, Malzemeleri
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Masterchef Tarhun Çorbası Nasıl Yapılır? Tarhun Çorbası Tarifi, Malzemeleri

Masterchef yemek tarifleri izleyiciler tarafından merak edilerek araştırılıyor. Masterchef dış çekim oyunu bu hafta Konya'da gerçekleşti. Yarışmacılar Konya'ya ait yöresel lezzetleri yaparak yarıştı. Bu yemeklerden biri Tarhun çorbasıydı. Tarhun Konya yöresine ait bir yemektir. Peki, Tarhun nedir? Tarhun nasıl yapılır? Tarhun çorbası tarifi, tarhun yapılışı, püf noktaları ve malzemeleri içeriğimizde.

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Tarhun Çorbası Tarifi: Tarhun nedir, Tarhun çorbası yapılışı, malzemeleri, yöresi
Tarhun çorbası tarifi

Masterchef'te dün akşam yayınlanan bölümünde Tarhun çorbası yapıldı. İzleyiciler Tarhun çorbası hakkında, Tarhun çorbası nedir, nasıl yapılır? Tarhun çorbası neyden yapılıyor?

TARHUN ÇORBASI NASIL YAPILIR?

MALZEMELER

1 yemek kaşığı dolusu ince bulgur

1 y.k.dolusu yarma(göce)

2 y.k.dolusu un

1 tatlı kaşığı salça

1 çay kaşığı tuz

Bol kimyon ve nane

1 orta boy patates

1 orta boy soğan

Acı sevenler için pulbiber

1 kase sarımsaklı yoğurt

TARHUN ÇORBASI YAPILIŞI

Çorba tencerenizi 4'de 3'ü dolacak kadar suyla doldurup kaynamaya bırakın.

Malzemeleri bir kabın içine koyup yarım çay bardağı suyla yoğurun.

Unu ve suyu duruma göre ayarlayın. Çünkü hamur elinize yapışmamalı çok da katı olmamalı.

Elde ettiğiniz hamurdan küçük bezeler koparın.

Kopardığınız bezeleri avcunuzun içinde rulo haline getirin. Yani uzatın.

Sonra nohut tanesi büyüklüğünde parçalar koparıp parmağınızla avucunuzda bastırıp yassı hale getirin.

Dibi unlanmış tabağa yuvarladığınız küçük hamur parçalarını kaynamakta olan suyun içine atın.

Hepsi bitene kadar beklemeyin ki yapışmasın.

Onlar kaynarken küçük bir tavada küçük doğradığınız soğanı ve patatesi kavurun.

İçine renk verecek kadar salça koyun. Biraz tuz ekleyin ve yavaşça tencereye ekleyin.

15 dakika sonra çorbanız hazırdır.

Çorbanız piştikten sonra suyuna biraz kimyon atıp karıştırın ve 5 dakika dinlendirin.

Sarımsaklı yoğurdu içine karıştırarak servis yapın.

TARHUN NEDİR?

Konya yöresine özgü bir yemektir.Tarhun, Türk mutfağında meşhur olmasa da yoğunlukla kullanılan bir yeşilliktir.

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