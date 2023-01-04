Orta gelirliye konut projesinden kim nasıl yararlanacak?

Orta Gelirliye Konut kampanyasında son detaylar belli oldu. Dar gelirliler için başlatılan sosyal konut projesinin ardından, orta gelirlilerin yüzünü güldürecek adımlar atılıyor. Orta Gelirliye Konut kampanyasında kapsam ve şartları için Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum açıklamalarda bulundu. Ziraat Bankası-Halkbank-Vakıfbank 0,69 konut kredisi hangi projelerde geçerli olacak?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, “Yeni Konut Finansman Modeliyle Yeni Evim” tanıtım programında konuştu. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, “Yeni Konut Finansman Modeliyle Yeni Evim” projesiyle ilgili detayların 16 Ocak'tan itibaren kurulacak web sitesi üzerinden takip edilebileceğini belirterek, "Taksitler hane gelirinin yüzde 40'ını geçmeyecek" dedi.

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Orta gelir grubu Yeni Evim Kampanyası ne zaman başlayacak?

Bakan Kurum, “Yeni Evim Kampanyası” ile ilgili tüm gelişme ve detayların "16 Ocak itibarıyla kurulacak web sitesinden takip edilebileceğini açıkladı. 16 Ocak itibariyle, kuracağımız web sitesinde, vatandaşımız, “Yeni Evim Kampanyamıza” dair tüm gelişmeleri ve detayları takip edebilecekler.

0,69 konut kredisi kampanyası hangi projelerde geçerli olacak?

Bakan Murat Kurum, kampanyaya dahil edilecek projeleri de şu şekilde açıkladı:

Emlak Konut genel müdürlüğümüzün ürettiği projeler,

GYODER, İNDER, Konutder, İmkon ile Türkiye Müteahhitleri Birliği’ne bağlı olan şirketlerimizin projeleri,

Ve yine 81 ilimizin tamamındaki firmaların ürettiği büyük ve küçük ölçekli tüm konut projeleri; teknik ve mali kriterleri karşıladıkları taktirde bu sürece dâhil olacaklar. Şunu da ifade etmek isterim. Bu kampanyamızda yüklenici firmalarımız, satacakları konutların bedelinin yüzde 5’i kadar vatandaşımıza destek sağlayacaklar.

Orta gelirliye konut projesinden kim nasıl yararlanacak?

Bakan Kurum, “Yeni Konut Finansman Modeliyle Yeni Evim" kampanyasıyla ilk etapta 100 bin ailenin birkaç ay içerisinde ev sahibi yapılacağını açıkladı. Kurum, kampanyaya başvuru süreciyle ilgili şu bilgileri verdi:

Öncelikle, yüklenici firmalarımız belirleyeceğimiz kriterlere uygun yapılan konut projeleriyle birlikte bu kampanyamıza dahil olacaklar.

Konut almak isteyen vatandaşlarımız, kendi ödeme koşullarına uygun daireleri seçecekler ve bankaya başvuracaklar.

Bankalarımız da uygunluk durumunda krediyi vatandaşımıza tahsis edecek ve satın alma süreci başlayacak.