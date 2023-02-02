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1. Lig'de 23. hafta maçları başlıyor

Spor Toto 1. Lig'de 23. hafta heyecanı devam ediyor. Yarın oynanacak GaziaAltay-Adanaspor maçıyla bu hafta maçları başlayacak. 41 puanla lider olan Samsunspor, 5 Şubat Pazar günü Manisa FK’ya konuk olacak. 1. Lig 23. hafta maçları 6 Şubat Pazartesi günü Eyüpspor-Bodrumspor maçıyla tamamlanacak. İşte 1. Lig haftanın maç programı.

11:43 . 2/02/2023 Perşembe
Yeni Şafak
1. Lig 23. hafta maçları

1. Lig 23. hafta maçları

Spor Toto 1. Lig'de 23. hafta karşılaşmaları yarın başlayacak. Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligin 23. haftasında oynanacak maçların programı şöyle:

1. Lg 3 Şubat Cuma maç programı

20.00 Altay-Adanaspor (Alsancak Mustafa Denizli)

4 Şubat Cumartesi kimin maçı var?

13.30 Beyçimento Bandırmaspor-Altaş Denizlispor (Bandırma 17 Eylül)

13.30 Erzurumspor FK-Tuzlaspor (Erzurum Kazım Karabekir)

16.00 Dyorex Boluspor-Pendikspor (Bolu Atatürk)

19.00 Çaykur Rizespor-Yeni Malatyaspor (Çaykur Didi)

5 Şubat Pazar maçları hangileri?

13.30 Manisa FK-Yılport Samsunspor (Mümin Özkasap)

16.00 Gençlerbirliği-Göztepe (Eryaman)

19.00 Sakaryaspor-Ankara Keçiörengücü (Yeni Sakarya Atatürk)

6 Şubat Pazartesi maç programı

20.00 Eyüpspor-Bodrumspor (Eyüp)

1. Lig puan durumu


#Samsunspor
#Bodrumspor
#Keçiörengücü
#1. Lig 23. hafta maç programı
1 saat önce
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1. Lig'de 23. hafta maçları başlıyor
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