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1. Lig 23. hafta maçları
Spor Toto 1. Lig'de 23. hafta karşılaşmaları yarın başlayacak. Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligin 23. haftasında oynanacak maçların programı şöyle:
20.00 Altay-Adanaspor (Alsancak Mustafa Denizli)
13.30 Beyçimento Bandırmaspor-Altaş Denizlispor (Bandırma 17 Eylül)
13.30 Erzurumspor FK-Tuzlaspor (Erzurum Kazım Karabekir)
16.00 Dyorex Boluspor-Pendikspor (Bolu Atatürk)
19.00 Çaykur Rizespor-Yeni Malatyaspor (Çaykur Didi)
13.30 Manisa FK-Yılport Samsunspor (Mümin Özkasap)
16.00 Gençlerbirliği-Göztepe (Eryaman)
19.00 Sakaryaspor-Ankara Keçiörengücü (Yeni Sakarya Atatürk)
20.00 Eyüpspor-Bodrumspor (Eyüp)