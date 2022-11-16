Spor Toto 1. Lig'de 14. haftanın hakemleri açıklandı

Yapay Zekayla Geliştirilmiş Dijital Atama yöntemiyle Spor Toto 1. Lig'in 14. hafta karşılaşmalarında görev yapacak hakemler belirlendi.
Haftanın programı ve görev alacak hakemler şöyle:
18 Kasım Cuma kimin maçı var, maçın hakemi kim?
20.00 Yeni Malatyaspor-Pendikspor: Direnç Tonusluoğlu
19 Kasım Cumartesi kimin maçı var, maçın hakemi kim
13.30 Manisa FK-Erzurumspor FK: Tarık Güldal
13.30 Ankara Keçiörengücü-Altaş Denizlispor: Oğuzhan Çakır
16.00 Adanaspor-Altınordu: Abdullah Buğra Taşkınsoy
20 Kasım Pazar kimin maçı var, maçın hakemi kim?
13.30 Bodrumspor-Tuzlaspor: Ramazan Keleş
16.00 Eyüpspor-Göztepe: Alper Akarsu
16.00 Çaykur Rizespor-Dyorex Boluspor: Murat Erdoğan
19.00 Sakaryaspor-Beyçimento Bandırmaspor: Oğuzhan Aksu
21 Kasım Pazartesi kimin maçı var, maçın hakemi kim
20.00 Altay-Gençlerbirliği: Ozan Ergün