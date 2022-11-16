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Spor Toto 1. Lig'de 14. haftanın hakemleri açıklandı

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, hakemler, yapay zekayla geliştirilmiş dijital atama yöntemiyle belirlendi. İşte Spor Toto 1. Lig'de 14. haftanın hakemleri.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
1. Ligde 14. hafta maçlarını yönetecek hakemler kimler? TFF haftanın hakemleri
İşte 1. Lig'de haftanın hakemleri

Yapay Zekayla Geliştirilmiş Dijital Atama yöntemiyle Spor Toto 1. Lig'in 14. hafta karşılaşmalarında görev yapacak hakemler belirlendi.

Haftanın programı ve görev alacak hakemler şöyle:

18 Kasım Cuma kimin maçı var, maçın hakemi kim?

20.00 Yeni Malatyaspor-Pendikspor: Direnç Tonusluoğlu

19 Kasım Cumartesi kimin maçı var, maçın hakemi kim

13.30 Manisa FK-Erzurumspor FK: Tarık Güldal

13.30 Ankara Keçiörengücü-Altaş Denizlispor: Oğuzhan Çakır

16.00 Adanaspor-Altınordu: Abdullah Buğra Taşkınsoy

20 Kasım Pazar kimin maçı var, maçın hakemi kim?

13.30 Bodrumspor-Tuzlaspor: Ramazan Keleş

16.00 Eyüpspor-Göztepe: Alper Akarsu

16.00 Çaykur Rizespor-Dyorex Boluspor: Murat Erdoğan

19.00 Sakaryaspor-Beyçimento Bandırmaspor: Oğuzhan Aksu

21 Kasım Pazartesi kimin maçı var, maçın hakemi kim

20.00 Altay-Gençlerbirliği: Ozan Ergün

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