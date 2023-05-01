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1 Mayıs 2023 güncel akaryakıt fiyatları

Motorin fiyatları ve benzin fiyatı araç sahipleri tarafından yakından takip ediliyor. “Akaryakıt fiyatları ne kadar, kaç TL olacak?” sorusuna yanıt arayanlar için yeni bir gelişme yaşandı. Gelen son dakika bilgisine göre benzin fiyatı için yapılan indirimin ardından motorin litre fiyatları için de indirim yapılacağı öğrenildi. İşte 1 Mayıs 2023 Pazartesi İstanbul, Ankara ve İzmir güncel benzin-mazot fiyatı…

14:05 . 1/05/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Benzin fiyatları

Benzin fiyatları

Rusya-Ukrayna savaşıyla birlikte brent petrol fiyatlarında dalganlanma sürerken, benzin ve motorin fiyatları da indirim ve zam haberleriyle değişkenlik gösteriyor. Bugün akaryakıt litre fiyatlarında indirim ya da zam var mı?

MOTORİNE İNDİRİM GELİYOR

Motorin fiyatlarında 3 Mayıs çarşamba gününden itibaren geçerli olmak üzere 59 kuruşluk indirim bekleniyor.

Benzin grubunda ise herhangi bir fiyat değişikliği beklenmiyor.

Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;

İstanbul'da motorin litrefiyatı 20.37 liradan satılıyor.

Benzinin litresi ise ortalama 19.71 TL'den satılıyor.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.



#benzin fiyatları
#akaryakıt fiyatları
#motorin fiyatları
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