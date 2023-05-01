Eskişehir’de katıldığı bir programda “Çok yakın bir zamanda petrolle ilgili büyük bir müjde verebiliriz” ifadelerini kullanan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, petrol rezervi hakkında bilgiler verdi. Gabar Bölgesi’nde yapılan sondaj ve kuyu çalışmalarının neredeyse tamamlandığını belirten Bakan Dönmez, saha çalışmalarının sonucu hakkında “İlk değerlendirmeler olumlu” dedi. Bakan Fatih Dönmez, bölgede tespit edilen petrol rezervi hakkında daha net ve detaylı bilgilerin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kamuoyuna duyurulacağını belirtti.