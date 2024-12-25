1 Ocak
Yılın son günlerine yaklaşırken "1 Ocak resmi tatil mi" sorusu yoğunluk kazanıyor. Resmi tatillerde yarım gün ve tam gün tatillerin yaşanması söz konusu. 1 Ocak bu yıl hangi güne geleceği, okul ve işyerlerinde de tam gün tatil olup olmayacağı şimdiden merak ediliyor. Peki, 1 Ocak resmi tatil mi? 1 Ocak'ta tam gün mü, yarım gün mü tatil olacak? İşte 1 Ocak 2025 resmi tatil ile ilgili detaylar...
Her yıl 1 Ocak günü farklı günlere denk geliyor. Bu yıl hafta içi günlerine denk gelen yılbaşı hakkında tatil araştırması sürüyor. Bu yıl 1 Ocak hangi gün? 1 Ocak resmi tatil mi?
1 OCAK 2025 HANGİ GÜNE GELİYOR?
1 OCAK 2025 HANGİ GÜNE GELİYOR?
2025 yılbaşı 1 Ocak Çarşamba gününe denk geliyor. Yılbaşı gecesi ise 31 Aralık 2024 Salı akşamı kutlanacak.
1 OCAK RESMİ TATİL Mİ?
1 OCAK RESMİ TATİL Mİ?
Yeni yılın ilk günü 1 Ocak 2025 Çarşamba günü resmi tatil oluyor.
1 OCAK YARIM GÜN MÜ, TAM GÜN MÜ TATİL?
1 OCAK YARIM GÜN MÜ, TAM GÜN MÜ TATİL?
1 Ocak 2025 Çarşamba günü tam gün tatil olacak.
#1 ocak
#1 ocak resmi tatil
#1 Ocak tatil
#resmi tatiller
#yılbaşı tatili