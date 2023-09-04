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İlkokul 1.sınıf dersleri, konuları, müfredatı 2023

İlokul 1. sınıflar için okullarda uyum haftası eğitimi başladı. Veliler 1. sınıfta işlenecek olan dersleri ve bu derslerdeki konuları merak ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı 2023-2024 eğitim- öğretim müfredatına göre ilkokul 1. sınıf ders konuları neler? 1. sınıfta hangi ders konuları var? İşte 1. sınıf dersleri ve müfredatı...

15:33 . 4/09/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
1.sınıf dersleri

1.sınıf dersleri

Yaz tatilinin ardından Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından okul öncesi, ilkokul 1 ve lise 9'uncu sınıflar için hazırlanan okula uyum programı kapsamında ilk ders zili çaldı. İlkokul 1. sınıflar için yeni başlayacak olan eğitim-öğretim yılında hangi dersler olacaki ders konuları neler?

1.SINIF'TA HANGİ DERSLER VAR?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2023-2024 eğitim öğretim yılı için hazırlanan ilkokul 1. sınıf müfredatı, 6 temel dersten oluşmaktadır. Bu dersler ve ders konuları şu şekildedir:

Türkçe

Ses Bilgisi

Harfler ve Heceler

Okuma Yazma

Anlama

Dil Bilgisi

Sözcükte Anlam

Cümlede Anlam

Yazım Kuralları

Noktalama İşaretleri

Matematik

Sayılar

İşlemler

Geometri

Ölçme

Problem Çözme

Hayat Bilgisi

Ben ve Kimliğim

Ailem

Okulum

Çevremiz

Sağlık ve Hastalık

Giyim ve Kişisel Bakım

Yemek ve Beslenme

Uyku ve Dinlenme

Güvenlik

Trafik

Afetlere Hazır Olma

Doğal Yaşam

Ekonomi

Sanat

Beden Eğitimi ve Oyun

Temel Hareketler

Ritim ve Müzik

Oyunlar

Müzik

Ses ve Ritim

Müzik Türleri

Enstrümanlar

Şarkılar

Görsel Sanatlar

Temel Çizgi ve Şekiller

Renkler

Doku

Kompozisyon

Sanat Eserleri

1.SINIF DERSLERİN SAATLERİ 2023

İlkokul 1. sınıfta toplam 26 saat zorunlu ders var. 4 saatte Serbest Etkinlikler dersi vardır. Toplam haftalık ders saatleri 30’dur. 1. sınıf ders saatleri tablosu şöyledir:

UYUM HAFTASI KAÇ GÜN 2023?

Uyum programı kapsamında okul öncesi, ilkokul 1 ve lise 9'uncu sınıf öğrencileri 4-8 Eylül'de gerçekleştirilecek.

1.SINIFLARDA FORMA GİYMEK ZORUNLU MU?

Okullarda kıyafet serbestliği, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından okulların kendi tercihine bırakılmıştır. Okullar, dilediği durumda okula istenilen kıyafet ile gelinilmesine olanak tanıyabilir ya da okula özel formanın giyilmesini zorunlu kılabilir.

Her okul, kıyafet yönetmeliğini yönetim kurulu kararı ile belirleyebilecek. Konuya dair bilgi almak isteyen öğrenciler ve veliler birebir kendi okullarından bilgi alabilecek.



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