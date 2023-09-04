1.sınıf dersleri
Yaz tatilinin ardından Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından okul öncesi, ilkokul 1 ve lise 9'uncu sınıflar için hazırlanan okula uyum programı kapsamında ilk ders zili çaldı. İlkokul 1. sınıflar için yeni başlayacak olan eğitim-öğretim yılında hangi dersler olacaki ders konuları neler?
1.SINIF'TA HANGİ DERSLER VAR?
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2023-2024 eğitim öğretim yılı için hazırlanan ilkokul 1. sınıf müfredatı, 6 temel dersten oluşmaktadır. Bu dersler ve ders konuları şu şekildedir:
Ses Bilgisi
Harfler ve Heceler
Okuma Yazma
Anlama
Dil Bilgisi
Sözcükte Anlam
Cümlede Anlam
Yazım Kuralları
Noktalama İşaretleri
Sayılar
İşlemler
Geometri
Ölçme
Problem Çözme
Ben ve Kimliğim
Ailem
Okulum
Çevremiz
Sağlık ve Hastalık
Giyim ve Kişisel Bakım
Yemek ve Beslenme
Uyku ve Dinlenme
Güvenlik
Trafik
Afetlere Hazır Olma
Doğal Yaşam
Ekonomi
Sanat
Temel Hareketler
Ritim ve Müzik
Oyunlar
Ses ve Ritim
Müzik Türleri
Enstrümanlar
Şarkılar
Temel Çizgi ve Şekiller
Renkler
Doku
Kompozisyon
Sanat Eserleri
1.SINIF DERSLERİN SAATLERİ 2023
İlkokul 1. sınıfta toplam 26 saat zorunlu ders var. 4 saatte Serbest Etkinlikler dersi vardır. Toplam haftalık ders saatleri 30’dur. 1. sınıf ders saatleri tablosu şöyledir:
UYUM HAFTASI KAÇ GÜN 2023?
Uyum programı kapsamında okul öncesi, ilkokul 1 ve lise 9'uncu sınıf öğrencileri 4-8 Eylül'de gerçekleştirilecek.
1.SINIFLARDA FORMA GİYMEK ZORUNLU MU?
Okullarda kıyafet serbestliği, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından okulların kendi tercihine bırakılmıştır. Okullar, dilediği durumda okula istenilen kıyafet ile gelinilmesine olanak tanıyabilir ya da okula özel formanın giyilmesini zorunlu kılabilir.
Her okul, kıyafet yönetmeliğini yönetim kurulu kararı ile belirleyebilecek. Konuya dair bilgi almak isteyen öğrenciler ve veliler birebir kendi okullarından bilgi alabilecek.