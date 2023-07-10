İlkokula yeni kayıt yaptıracak olan öğrenciler için 2023-2024 ilkokul kayıt tarihleri belli oldu. Yeni eğitim-öğretim yılında bütün resmi okullarda eğitim görecek olan; Okul öncesi, 1. ve 5. sınıf öğrencilerin okul kayıtları ikametgah bilgileri esas alınarak e-Okul sistemi üzerinden yapılacak. Peki İlkokula yeni kayıt nasıl yapılır? 2023-2024 ilkokul kayıtları ne zaman başlıyor? İşte okul kayıtlarıyla ilgili merak edilen detaylar

İlkokul kayıtları başladı mı?

Yapılan ilkokul 1'inci ve 5'inci sınıflara aday kayıtların yapılması ve okul öncesi eğitim kurumları için kayıtların başlaması, takvime göre 14 Ağustos itibariyle başlayacak.

İLKOKULA BAŞLAMA YAŞI KAÇ OLDU?

İlkokula başlama yaşını 69 aya çıkaran, sözleşmeli öğretmenlerin kadroya atanması için gerekli süreyi kısaltan kanun teklifi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı. Kanuna göre, gerçek ve tüzel kişiler tarafından yemekli ve yemeksiz öğrenci yurtları ve buna benzer kurumlar açılması ve işletilmesi, ortaokul ve ortaöğretim düzeyinde Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) iznine bağlı olmaya devam edecek.

Yükseköğrenim düzeyindeki yurtların açılması ve işletilmesi ise Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın iznine bağlı olacak. Mevcut düzenlemede MEB, bu gibi yurt ve kurumları, tespit edeceği esaslara göre denetlerken, kanunla denetim görevi ilgili bakanlıklara veriliyor. Öğrenim düzeyine göre barınma hizmeti verilecek öğrenciler ile bu hizmetin verilebileceği kurumlar ve bu hizmeti sunacak gerçek ve tüzel kişilerin nitelikleri, ilgisine göre Milli Eğitim Bakanlığı ve Gençlik ve Spor Bakanlığınca çıkarılan yönetmelikle belirlenecek.

Kanunla, 66 ay olan ilkokula başlama yaşı 69 ay olarak yeniden düzenlendi. Mecburi ilköğretim çağı, 6-13 yaş grubundaki çocuklar yerine 6-14 yaş grubundaki çocukları kapsayacak. İlkokulların birinci sınıflarına, o yılın 31 Aralık tarihinde 72 ayını dolduran çocukların kaydı yapılacak ancak çocuğun gelişim durumuna bağlı olarak okula erken başlaması veya kaydın ertelenmesi ile ilgili hususlar yönetmelikle düzenlenecek.

2017 DOĞUMLULAR KAYIT YAPTIRABİLECEK

İlkokul birinci sınıfa 2023-2024 ders yılında 2017 doğumlu çocukların kaydı yapılacaktır.

30 Eylül 2023 tarihi itibariyle yaşça kayıt hakkını elde eden çocuklardan 69, 70, 71 aylık olanlar velisinin vereceği dilekçe ile okul öncesi eğitime yönlendirebilir veya kayıtlarını bir yıl erteleyebilir.

Öğrenci kayıtları 14 Ağustos 2023 tarihinde başlayacaktır. Kayıt için öğrenci velisinin 31 Ağustos 2023 Perşembe gününe kadar okul idaresine başvurması gerekmektedir.

Sınıf listeleri: sınıf mevcuduna, kız, erkek öğrenci sayısına, yabancı uyruklu öğrenci sayısına ve özel eğitim gereksinimli öğrenci sayısına bakılarak 1 Eylül 2023 Cuma günü okul müdürlüğü tarafından oluşturulacaktır.

Velilerimiz çocuklarının sınıf ve şubelerini e-devlet şifresini kullanarak 3 Eylül 2023 Pazar gününden itibaren öğrenebilir. 4 Eylül 2023 Pazartesi günü sınıf listeleri okul kapılarına asılacaktır.

İLKOKULU 1. SINIF ÖĞRENCİ KAYDI İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR:

Öğrencinin Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

Kayıt/Bilgi Formu (Okuldan Alınacak) Öğrenci Bilgi/Kayıt Formu

İsmi Aday Kayıt Listesinde Olmayanlar İçin Yerleşim Yeri Belgesi (Nüfus Müdürlüğünden Alınacak)

İki Top A4 Fotokopi Kâğıdı

İLKOKUL 2, 3 ve 4. SINIF ÖĞRENCİ NAKİL İŞLEMLERİ

Öğrenci nakil başvuruları 28 Ağustos 2023 tarihinde başlayacaktır.

Başvurular hafta içi 15.00-17.00 saatleri arasında öğrenci velisi tarafından aşağıda istenen evraklarla birlikte okul idaresine yapılacaktır.

ÖĞRENCİ NAKLİ İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR:

Öğrencinin Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

Kayıt Formu (Okuldan Alınacak)İndirmek Kayıt Formu

Öğrenci Belgesi veya Karne

İki Top A4 Fotokopi Kâğıdı

2023 OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan takvime göre 2023-2024 eğitim ve öğretim yılı, 11 Eylül 2023 Pazartesi günü başlayacak.







