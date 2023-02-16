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Özgün

10 bin TL deprem yardımı ödemeleri başladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş'ta yaptığı açıklamada depremlerden etkilenen ailelere destek ödemesi yapacaklarını açıklamıştı. 10 bin TL deprem yardımının nasıl alınacağı ve hangi tarihte yatacağı depremden etkilenenlerin gündeminde yer alıyordu. AFAD, “Kahramanmaraş'ta meydana gelen iki depremin ardından konutları hasar gören vatandaşlarımıza yönelik 10 bin TL tutarındaki hane başı destek ödemeleri başlamıştır.” açıklamasında bulundu.

09:27 . 16/02/2023 Perşembe
Yeni Şafak
10 bin TL deprem yardımı yattı mı?

10 bin TL deprem yardımı yattı mı?

Cumhurbaşkanı Erdoğan deprem bölgesine giderek "Depremden zarar gören ailelerin hesaplarına şimdilik 10 bin liralık destek sağlanacak." dedi. Bu gelişmenin ardından "10 bin TL deprem yardım parası nasıl alınır, kimlere verilecek?" soruları sorulmaya başlandı. Deprem yardımı ödemelerine ilişkin son dakika açıklaması AFAD’dan geldi.

Depremlerde evleri hasar görenlere yönelik hane başı destek ödemeleri başladı

10 bin TL deprem yardımı ödemeleri başladı mı?

  • AFAD’dan yapılan açıklamada, “Kahramanmaraş'ta meydana gelen iki depremin ardından konutları hasar gören vatandaşlarımıza yönelik 10 bin TL tutarındaki hane başı destek ödemeleri başlamıştır. Hasar tespit çalışmaları sahada devam etmekte olup, çalışmalar sonuçlandıkça ödemeler yapılmaktadır.
  • Ödemeler; AFAD, Çevre ve Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü iş birliği ile kesinleşmemiş hasar tespit verileri üzerinden alınan ikametgah verisi dikkate alınarak gerçekleştirilmektedir.
  • Şu ana kadar 337.933 hanede hasar tespit çalışması tamamlanmış olup ödemelere başlanmıştır. Ödemeler için e-Devletten başvuru şartı aranmamaktadır. Hane Başı Desyel Ödemeleri Ziraat Bankası'nda esabı bulunan vatandaşlarımızın doğrudan hasabına, hesabı bulunmayan vatandaşlarımızın ise TC kimlik numaralarına yapılmaktadır.''” denildi.

10 bin TL deprem yardımı hangi illere yapılacak?

Kahramanmaraş

Hatay,

Gaziantep,

Osmaniye,

Adıyaman,

Adana,

Malatya,

Şanlıurfa,

Diyarbakır,

Kilis.

Depremzedelere kira ve taşınma yardımı ne kadar?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, deprem yardımlarına ilişkin olarak, “İlk etapta oturulamaz hale gelen hane başına 15 bin TL taşınma ve 2 bin TL ile 5 bin TL kira yardımı, ayrıca yine hane başına 10 bin TL destek yardımı yapacağımızı zaten açıklamıştım.

Ailelere deprem bölgesi dışındaki illere kendi araçlarıyla götüren vatandaşlarımızın yakıt masraflarını karşılıyoruz. Ayrıca depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımızın yakınlarına acil ihtiyaçları için 100 bin TL nakdi yardımda bulunuyoruz" demişti.



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#deprem yardımı
2 saat önce
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10 bin TL deprem yardımı ödemeleri başladı
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