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10 bin TL deprem yardımı yattı mı?
Cumhurbaşkanı Erdoğan deprem bölgesine giderek "Depremden zarar gören ailelerin hesaplarına şimdilik 10 bin liralık destek sağlanacak." dedi. Bu gelişmenin ardından "10 bin TL deprem yardım parası nasıl alınır, kimlere verilecek?" soruları sorulmaya başlandı. Deprem yardımı ödemelerine ilişkin son dakika açıklaması AFAD’dan geldi.
Kahramanmaraş
Hatay,
Gaziantep,
Osmaniye,
Adıyaman,
Adana,
Malatya,
Şanlıurfa,
Diyarbakır,
Kilis.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, deprem yardımlarına ilişkin olarak, “İlk etapta oturulamaz hale gelen hane başına 15 bin TL taşınma ve 2 bin TL ile 5 bin TL kira yardımı, ayrıca yine hane başına 10 bin TL destek yardımı yapacağımızı zaten açıklamıştım.
Ailelere deprem bölgesi dışındaki illere kendi araçlarıyla götüren vatandaşlarımızın yakıt masraflarını karşılıyoruz. Ayrıca depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımızın yakınlarına acil ihtiyaçları için 100 bin TL nakdi yardımda bulunuyoruz" demişti.