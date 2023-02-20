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10 bin TL deprem yardım başvurusu
Kahramanmaraş'taki depremlerin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan depremzede vatandaşlar için ilk etapta hane başına 10 bin TL destek ödemesi yapılacağını duyurmuştu. AFAD'dan konuya ilişkin açıklama geldi. AFAD'dan yapılan açıklamada, "Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki depremin ardından, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yapılan çalışmalara göre yıkık, acil yıkılacak, ağır hasarlı, orta hasarlı ve az hasarlı olarak tespit edilen konutlara yönelik 10 bin TL tutarındaki Hane Başı Destek Ödemeleri yapılmaya başlanmıştır.” denildi.
10 bin TL deprem yardımı alabilmek için deprem bölgesindeki vatandaşların evlerinin yıkılmış acil yıkılacak, ağır, orta veya az hasarlı olması gerekiyor. Evi hasarsız olanlar bu yardımdan faydalanamıyor. Ödeme yapılan vatandaşlarımıza bilgilendirme mesajı (SMS) gönderimine başlanmıştır" denildi.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, AFAD Genel Merkezi'nde yaptığı açıklamada deprem yardımlarına ilişkin şu ifadeleri kullandı. “10 bin TL, zarar gören afetzedelere hane başı destek ödememiz vardı. Destek afette yıkık acil yıkılacak, ağır, orta veya az hasarlı tespit edilen konutlara yöneliktir. Hasarsızlara yönelik değil. Ödemeler, AFAD tarafından yapılmaktadır. Şu ana kadar 6 milyar 802 milyon ödeme gerçekleştirilmiştir. Ziraat Bankası'nda hesabı bulunan vatandaşlarımıza doğrudan ödüyoruz. Hesabı olmayanların kimlik kartına yapılmaktadır. Başka bir uygulama daha yaptık. Para yatırıldıktan sonra SMS gönderdik size. Oradan kontrol edebilirsiniz.