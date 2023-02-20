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10 bin TL hane başı deprem yardımı ödemeleri başladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daha önce açıkladığı depremzedelere yönelik 10 bin TL tutarındaki hane başı destek ödemelerinin başladığı duyuruldu. Destek, afette yıkık acil yıkılacak, ağır, orta veya az hasarlı tespit edilen konutlara yönelik. Peki 10 bin TL deprem yardımı başvurusu nereden ve nasıl yapılır? 10 bin TL yardım parası başvuru şartları neler, deprem yardımı ödemeleri nereye yatıyor?

14:11 . 20/02/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
10 bin TL deprem yardım başvurusu

10 bin TL deprem yardım başvurusu

Kahramanmaraş'taki depremlerin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan depremzede vatandaşlar için ilk etapta hane başına 10 bin TL destek ödemesi yapılacağını duyurmuştu. AFAD'dan konuya ilişkin açıklama geldi. AFAD'dan yapılan açıklamada, "Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki depremin ardından, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yapılan çalışmalara göre yıkık, acil yıkılacak, ağır hasarlı, orta hasarlı ve az hasarlı olarak tespit edilen konutlara yönelik 10 bin TL tutarındaki Hane Başı Destek Ödemeleri yapılmaya başlanmıştır.” denildi.

10 Bin TL deprem yardımı nasıl yapılıyor?

Ödemeler;
AFAD
, Çevre Şehircilik ve İklim Değişiklik Bakanlığınca kesinleşmemiş hasar tespit verileri üzerinden alınan ikametgah verisi dikkate alınarak gerçekleştirilmektedir.

10 Bin TL deprem yardımı başvurusu nereden, nasıl yapılacak?

  • 10 bin TL deprem yardımı için e-devlet
    ten başvuru zorunluluğu bulunmuyor. Ödemeler hane başına yapılmakta olup kişinin Ziraat Bankası hesabına yatırılıyor. Ziraat Bankası’nda hesabı bulunmayan vatandaşların ödemeleri ise kimlikleri üzerinden yapılıyor.

10 bin TL deprem yardımı parası almak için başvuru şartı nedir?

10 bin TL deprem yardımı alabilmek için deprem bölgesindeki vatandaşların evlerinin yıkılmış acil yıkılacak, ağır, orta veya az hasarlı olması gerekiyor. Evi hasarsız olanlar bu yardımdan faydalanamıyor. Ödeme yapılan vatandaşlarımıza bilgilendirme mesajı (SMS) gönderimine başlanmıştır" denildi.

Deprem yardım ödemesi

10 bin TL deprem yardımı hasarsız evlere verilecek mi?

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, AFAD Genel Merkezi'nde yaptığı açıklamada deprem yardımlarına ilişkin şu ifadeleri kullandı. “10 bin TL, zarar gören afetzedelere hane başı destek ödememiz vardı. Destek afette yıkık acil yıkılacak, ağır, orta veya az hasarlı tespit edilen konutlara yöneliktir. Hasarsızlara yönelik değil. Ödemeler, AFAD tarafından yapılmaktadır. Şu ana kadar 6 milyar 802 milyon ödeme gerçekleştirilmiştir. Ziraat Bankası'nda hesabı bulunan vatandaşlarımıza doğrudan ödüyoruz. Hesabı olmayanların kimlik kartına yapılmaktadır. Başka bir uygulama daha yaptık. Para yatırıldıktan sonra SMS gönderdik size. Oradan kontrol edebilirsiniz.




#10 bin tl deprem ödemesi
#10 bin TL deprem yardımı
#deprem yardımı
1 gün önce
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10 bin TL hane başı deprem yardımı ödemeleri başladı
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