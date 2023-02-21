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10 bin liralık deprem yardım desteğine haciz iddiasına yalanlama

Deprem felaketi ardından depremzedeler için 10 bin TL deprem yardımı verileceği açıklanmıştı. 10 bin TL deprem yardımı hane başı destek olarak veriliyor. 10 bin tl deprem yardımı, konutlar yıkık, acil yıkılacak, ağır-orta veya az hasarlı olarak tespit edilen afetzedelere verilecek. Depremzedelerin acil ihtiyaçlarını karşılamaları için verilen bu yardım hesaplara yatırılmaya başlandı. Vergi dairelerinin 10 bin liralık desteğe haciz koyduğu iddiası Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yalanlandı.

13:15 . 21/02/2023 Salı
Yeni Şafak
10 bin TL deprem yardımına haciz mi konuluyor?

10 bin TL deprem yardımına haciz mi konuluyor?

Kahramanmaraş merkezli iki depremin enkazı maddi manevi kaldırılmaya çalışılıyor. Depremde zarar gören ailelere bu konuda devlet destek sağlamaya devam ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hane başı 10 bin lira nakit yardım yapılacağını açıkladı.

AFAD tarafından yapılan açıklamada, ''Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki iki depremin ardından konutları hasar gören vatandaşlarımıza yönelik 10 bin TL tutarındaki Hane Başı Destek Ödemeleri yapılmaya başlanmıştır." denildi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı

10 bin TL deprem yardımına haciz konuluyor mu?

Bazı sosyal medya platformlarında ve internet sitelerinde depremzedelere verilen 10 bin liralık desteğe vergi dairelerince borca mahsuben haciz konulduğu yönünde iddialar sonrası Hazine ve Maliye Bakanlığı harelete geçerek flaş bir açıklamada bulundu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, deprem tarihinden önce konulmuş hacizlerin ise ilgililerin müracaatı üzerine değerlendirildiği ve gereken kolaylığın sağlandığı belirtilerek, vergi dairelerince bankalara gönderilen haciz taleplerinin gönderildikleri andaki varlıklara tatbik edildiği, daha sonra hesaplara yatan paralara etkisi bulunmadığı vurgulandı.

10 bin TL deprem yardımı

Bu nedenle deprem tarihinden sonra hiçbir şekilde haciz yapılmadığından daha önce hesapta haciz olsa dahi bu haczin, devlet tarafından yapılan 10 bin liralık deprem yardımlarına etki etmediğinin altı çizilerek, şunlar kaydedildi:

"Bu konuda sadece, deprem tarihinden önce konulmuş hacizler üzerine yine depremden önce vergi dairesine aktarılması talep edilmiş paraların vergi dairelerine intikali söz konusu olabilir. Böyle bir işlem varsa dahi bu işlemler, deprem tarihinden önce başlamış ancak deprem tarihinden sonra sonuçlanmış spesifik örneklerdir. Bu kapsamda konunun hukuki boyutuna ve yapılan işlemin mahiyetine bakılmadan, depremzedelere devletin yaptığı yardımlar haczediliyor şeklinde paylaşımlar yapmak en basit tanımla yanıltıcı bilgi paylaşmaktır. Devletimizin bu acı günde vatandaşları için yaptığı tüm iş ve işlemleri yok sayma amacı güden bu tür paylaşımlara vatandaşlarımızın itibar etmeyeceğine olan inancımız tamdır."

Vergi icra takipleri durduruldu mu?

Vergi daireleri, kamu alacaklarının tahsili için Kahramanmaraş merkezli ilk depremin olduğu andan itibaren bölgede herhangi bir haciz uygulaması yapmadı. 8 Şubat tarihli Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile de vergi dairelerince yapılanlar da dahil olmak üzere tüm icra takipleri durdurulmuştu.


#deprem
#yardım
#haciz
#hazine ve maliye bakanlığı
1 saat önce
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10 bin liralık deprem yardım desteğine haciz iddiasına yalanlama
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