PAEM 1000 Komiser Yardımcısı başvuruları başladı! İşte PAEM başvuru ekranı 2022 yılı 7. Dönem PAEM Sınav Takvimi ile amirlik sınavı gelen son dakika haberiyle açıklandı. Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Akademisi'nin yaptığı açıklamaların ardından, 7. Dönem İlk Derece Amirlik Eğitimi için giriş sınavı yapılacağı duyuruldu. PAEM 1000 komiser yardımcısı alımı için süreç belli oldu. PAEM 1000 komiser yardımcısı alımı ne zaman yapılacak? Başvurular ne zaman başlıyor? 1000 komiser alımı sınavı hangi tarihte? İşte detaylar...

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