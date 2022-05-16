PAEM 1000 Komiser Yardımcısı başvuruları başladı! İşte PAEM başvuru ekranı

Polis Akademisi Başkanlığı tarafından yapılan son dakika açıklaması ile 2022 yılı 1000 komiser yardımcısı alımının sınav süreci adayların erişimine açıldı. Akademi tarafından yayımlanan duyuruya baktığımızda sınavın 26 Haziran 2022 tarihinde yapılacağına yer verildi.
1000 KOMİSER YARDIMCISI ALIMI NE ZAMAN?
Polis Akademisi Başkanlığına bağlı Polis Amirleri Eğitimi Merkezine (PAEM) 7. Dönem İlk Derece Amirlik Eğitimi için Emniyet mensubu Polis Memurları arasından yapılacak alıma dair detaylar ve başvuru için gerekli hususlar ilerleyen günlerde Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sitesinden açıklanacak.
PAEM KOMİSER ALIMI İÇİN KAÇ KADIN KAÇ ERKEK ADAY ALINACAK?
Polis Akademisi Başkanlığına bağlı Polis Amirleri Eğitimi Merkezine (PAEM), 7. Dönem İlk Derece Amirlik Eğitimi için Emniyet mensubu Polis Memurları arasından 75'i kadın, 925'i erkek aday olmak suretiyle komiser yardımcılığı adaylığına toplam 1.000 öğrenci alımı yapılacağı duyuruldu.
PAEM KOMİSER YARDIMCISI ALIMI 2022 BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
- PAEM komiser yardımcısı alımı 2022 başvuru kılavuzu henüz belli olmadı fakat geçtiğimiz yıllarda yayınlanan ilana dair detaylar şöyleydi:
- En az dört yıllık lisans seviyesindeki bir yükseköğretim programından veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak.
- Başvuru tarihi itibarıyla meslekte fiilen iki yılını doldurmuş olmak.
- Son iki performans değerlendirme puanı iyi veya çok iyi olmak.
- Kısa veya uzun süreli durdurma cezaları, ceza süresi içinde derece yükselmesi için açılan kurslara, yarışma sınavı veya seçmelerine girmeyi de önler.
- Haklarında meslekten veya memuriyetten çıkarma cezasını gerektirecek suçlardan dolayı adli veya idari soruşturma yapılıyor olmamak.
- PAEM'e başvuran emniyet mensubu adayların yukarıda belirtilen şartlardan herhangi birini taşımadıkları anlaşılması halinde, sınav sonuçlarına bakılmaksızın adaylıkları, öğrenime başlamışlarsa öğrencilikleri sona erdirilir.
7. DÖNEM PAEM SINAVI NE ZAMAN?
Sınav tek oturum halinde 26 Haziran tarihinde düzenlenecek.
PAEM BAŞVURULARI NE ZAMAN?
Amirlik sınavına başvurular 16-27 Mayıs tarihleri aralığında alınacak. Adaylar başvurularını (https://sinavbasvuru.anadolu.edu.tr/) adresinden gerçekleştirecek.
PAEM SINAVI NE ZAMAN, GİRİŞ YERİ BELGESİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
PAEM sınavı 26 Haziran gerçekleştirilecek ve giriş belgeleri 20 Haziran tarihinde erişime açılacak.