2024 Yılı Özel Güvenlik Sınav tarihleri yıllık takvimle duyuruldu. Yazılı takvime göre, ÖGG sınavlarının beşincisi ayında gerçekleştirilecek. Peki, 111. dönem Özel Güvenlik Sınavı ne zaman yapılacak? Özel Güvenlik 111. Temel Eğitim ve 87. Yenileme Eğitimi Sınav sonuç günü...
Özel güvenlik sektörüne adım atmak isteyen adaylar için 111. dönem ÖGG sınav tarihi merakla bekleniyor. Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) tarafından yapılan duyuruya göre, hem Temel Eğitim hem de Yenileme Eğitimi sınavları Ekim 2024'te gerçekleştirilecek. Binlerce adayın katılacağı bu önemli sınav için hazırlıklar hız kazandı. Güvenlik sektöründe kariyer yapmak isteyen adaylar, ekim ayında yapılacak sınav için son hazırlıklarını tamamlamaya çalışıyor. Peki, 111. dönem Özel Güvenlik Sınavı ne zaman yapılacak?
ÖGG SINAVI NE ZAMAN 2024?
Özel Güvenlik Sınavı 111. Temel Eğitim ve 87. Yenileme Eğitimi sınav tarihi EGM tarafından paylaşılıyor.
Bu ayki ÖGG sınavı 20 Ekim Pazar günü gerçekleşecek.
ÖGG SORU VE CEVAPLARI NE ZAMAN YAYIMLANACAK?
Özel Güvenlik Sınavı 111. Temel Eğitim ve 87. Yenileme Eğitimi sınavı 20 Ekim Pazar günü gerçekleşecek. ÖGG sınav soruları ve cevap anahtarı 22 Ekim 2024 tarihinde yayınlanacak.
ÖGG SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Sınava dair soru ve cevaplar 22 Ekim'de adaylara sunulacak. Sınav sonuçları da 8 Kasım tarihinde erişime açılacak.