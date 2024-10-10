Özel güvenlik sektörüne adım atmak isteyen adaylar için 111. dönem ÖGG sınav tarihi merakla bekleniyor. Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) tarafından yapılan duyuruya göre, hem Temel Eğitim hem de Yenileme Eğitimi sınavları Ekim 2024'te gerçekleştirilecek. Binlerce adayın katılacağı bu önemli sınav için hazırlıklar hız kazandı. Güvenlik sektöründe kariyer yapmak isteyen adaylar, ekim ayında yapılacak sınav için son hazırlıklarını tamamlamaya çalışıyor. Peki, 111. dönem Özel Güvenlik Sınavı ne zaman yapılacak?