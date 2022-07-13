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Bankalar bugün açık mı, kapalı mı?

Kurban bayramı tatili 12 Temmuz 2022 Salı günü sona erdi. Birçok insan bankalardaki işlerini gerçekleştirmek istiyor. Bankalar çarşamba günleri nasıl çalışıyor? sorusu merak ediliyor. Banka çalışma saatleri sorgulanıyor. Peki, bugün bankalar açık mı, kapalı mı? 13 Temmuz Çarşamba günü bankalar saat kaçtan kaça kadar açık? EFT ve havale yapılır mı? İşte detaylar...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
13 Temmuz Çarşamba günü bankalar açık mı? Bugün EFT havale yapılacak mı?
Banka çalışma saatleri

9 Temmuz’da başlayan Kurban Bayramı, 12 Temmuz Salı günü sona erdi. Ancak bayram tatili, 15 Temmuz'la birleştirilerek 9 güne çıkarıldı. Bilindiği üzere bayram tatili boyunca resmi kurumlar hizmet vermiyor. Bu kapsamda banka şubelerinde işi olan vatandaşlar, bankaların ne zaman açılacağını sorguluyor.

BANKALAR BUGÜN AÇIK MI? (13 TEMMUZ)

Kurban Bayramı arefesi bu yıl 8 Temmuz Cuma gününe denk geldiği için bankalar yarım gün çalışmıştı. Bayram tatilinde ise bankalar resmi tatil sebebiyle hizmet veremedi. Bayram tatili bu yıl resmi kurumlarda 9 gün olarak geçerli oldu .Bayram tatili kamu çalışanlarına 9 gün olup özel şirketlerde bu durum söz konusu değil. Bu nedenle Bankalar 13 ve 14 Temmuz'da açılacak.

15 TEMMUZ'DA BANKALAR AÇIK MI OLACAK?

15 Temmuz'un resmi tatil olması nedeniyle yeniden kapalı olacak.

BANKALARIN ÇALIŞMA SAATLERİ KAÇ?

Bankaların çalışma saatleri genel olarak 09.00-12.30 ve 13.30-18.00 saatleri arasında oluyor.

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