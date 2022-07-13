Bankalar bugün açık mı, kapalı mı?

9 Temmuz’da başlayan Kurban Bayramı, 12 Temmuz Salı günü sona erdi. Ancak bayram tatili, 15 Temmuz'la birleştirilerek 9 güne çıkarıldı. Bilindiği üzere bayram tatili boyunca resmi kurumlar hizmet vermiyor. Bu kapsamda banka şubelerinde işi olan vatandaşlar, bankaların ne zaman açılacağını sorguluyor.

BANKALAR BUGÜN AÇIK MI? (13 TEMMUZ)

Kurban Bayramı arefesi bu yıl 8 Temmuz Cuma gününe denk geldiği için bankalar yarım gün çalışmıştı. Bayram tatilinde ise bankalar resmi tatil sebebiyle hizmet veremedi. Bayram tatili bu yıl resmi kurumlarda 9 gün olarak geçerli oldu .Bayram tatili kamu çalışanlarına 9 gün olup özel şirketlerde bu durum söz konusu değil. Bu nedenle Bankalar 13 ve 14 Temmuz'da açılacak.

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15 TEMMUZ'DA BANKALAR AÇIK MI OLACAK?

15 Temmuz'un resmi tatil olması nedeniyle yeniden kapalı olacak.

BANKALARIN ÇALIŞMA SAATLERİ KAÇ?

Bankaların çalışma saatleri genel olarak 09.00-12.30 ve 13.30-18.00 saatleri arasında oluyor.