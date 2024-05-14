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Hareket Proje Taşımacılığı ve Yük Mühendisliği halka arz oluyor! Bu hafta halka arz olacak şirketler hangileri? 14- 17 Mayıs 2024 halka arz takvimi

Sermaye Kurulu Piyasası bülteni ile halka arzı gerçekleşecek şirketler de belli oldu. Geçtiğimiz hafta, Altınay Savunma Teknolojileri, Koç Metalurji, Lila Kağıt ve Koton Mağazacılık halka arz oldu ve talep toplama işlemleri tamamlandı. Bu hafta Hareket Proje Taşımacılığı ve Yük Mühendisliği halka arz olacak. Diğer taraftan şirketlerin Borsa İstanbul'da (BIST) işlem göreceği tarih de merak konusu oldu. Peki 14-17 Mayıs yeni halka arz var mı, bu hafta hangi şirketler borsada işlem görecek? Hareket Proje Taşımacılığı ne zaman işlem görecek, kaç lot verilecek? İşte ayrıntılar...

11:21 - 14/05/2024 Salı
Güncelleme: 11:31 - 14/05/2024 Salı
Yeni Şafak
Halka arz takvimi
Halka arz takvimi

Halka arz olacak şirketler SPK'ya yapılan başvuruların onaylanmasının ardından işleme alınıyor. Talep toplama tarihi belirlenen şirketler belirtilen tarihler arasında talep topladıktan sonra sonuçlar açıklanıyor. Geçtiğimiz hafta içerisinde iki şirketin halka arzı gerçekleşmişti. Peki 14-17 Mayıs tarihleri arasında hangi şirketler halka arz olacak?

BU HAFTA HALKA ARZ VAR MI? 14-17 MAYIS 2024

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), halka arz olacak şirketleri yayınladığı bültenle paylaşıyor. Buna göre Hareket Proje Taşımacılığı ve Yük Mühendisliği A.Ş. yeni haftada halka arz olacak. Şirketin talep toplama işlemleri 15-16-17 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilecek.

HAREKET PROJE A.Ş. TALEP TOPLAMA TARİHİ NE ZAMAN?

Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. (TSKB) liderliğinde ve Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş. (YF) eş liderliğinde toplam 40 aracı kuruluştan oluşan konsorsiyum aracılığıyla pay başına 70 TL sabit fiyatla talep toplama 15 Mayıs Çarşamba günü başlayacak ve 17 Mayıs Cuma günü sona erecek.

HAREKET PROJE TAŞIMACILIĞI VE YÜK MÜHENDİSLİĞİ KAÇ LOT DAĞITACAK?

Firmanın olası lot dağılımı henüz belli olmadı ancak şirket toplamda 24 milyon lot dağıtacak.

HAREKET PROJE TAŞIMACILIĞI VE YÜK MÜHENDİSLİĞİ NE ZAMAN BORSADA İŞLEM GÖRECEK?

Firmanın talep toplama süreci bittiğinde BİST'te ne zaman işlem göreceği de açıklanacak. Ancak şu anda firma hakkındaki tarihler belirsiz.

BAŞVURU SÜRECİNDE HANGİ FİRMALAR VAR?

Alcas Metal Sanayi A.Ş.

Bulls Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.

Yeşil Global Enerji A.Ş.

Arf Bio Yenilenebilir Enerji Üretim A.Ş.

Üçay Mühendislik Enerji ve İklimlendirme Teknolojileri A.Ş.

Golda Gıda San. ve Tic. A.Ş.

Formül Plastik ve Metal Sanayi A.Ş.

Kırlıoğlu Kimya San. ve Tic. A.Ş.

Ecogreen Enerji Holding A.Ş.

Özata Denizcilik San. ve Tic. A.Ş.

Armada Gıda Ticaret Sanayi A.Ş.

Vişne Madencilik Üretim San. ve Tic. A.Ş.

Soybaş Demir Çelik San. ve Tic. A.Ş..

Acacia Maden İşletmeleri A.Ş.

Çağdaş Cam San. ve Tic. A.Ş.

Akfen İnşaat Turizm ve Ticaret A.Ş.

Enda Enerji Holding A.Ş.

Mopaş Marketcilik Gıda San. ve Tic. A.Ş.

Gdz Elektrik Dağıtım A.Ş.

Yiğit Akü Malzemeleri Nakliyat Turizm İnşaat San. ve Tic. A.Ş.

HAREKET PROJE A.Ş.HAKKINDA

Hareket 60 yıldan uzun bir zamandır müşterilerine mühendislik çözümleriyle ağır kaldırma ve taşımacılık hizmetleri sunmaktadır. Bu hizmetler ayrıca proje planlama, güzergâh etütleri, yük kaldırma mühendisliği, proje yönetimi ve kurulum işlerini kapsamaktadır. Türkiye ve Kafkasya bölgesinde daha önce yapılmış güçlü proje referanslarıyla, müşterilerimize petrokimya, yenilenebilir enerji ve güç sektöründe ve özellikle greenfield (yeşil alan), tesis kapatma, bakım ve açık deniz projeleri alanlarında hizmet vermekte. İstanbul, Türkiye’de yer alan genel merkezimizle, Avrasya, Orta Doğu ve Afrika’da uluslararası faaliyet gösteriyor.



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