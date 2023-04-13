Yeni evleneceklere faizsiz evlilik kredi müjdesi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili seçimleri öncesinde AK Parti Seçim Beyannamesi Toplantısı'nda konuştu. Evlilik kredisi ile ilgili müjdeyi veren Erdoğan 150 bin TL krediyi duyurdu.

EVLİLİK KREDİSİ NE ZAMAN VERİLECEK?

AK Parti seçim beyannamesi geçtiğimiz günlerde duyuruldu. Yeni evleneceklere faizsiz devlet destekli evlilik kredisi de seçim vaatlerinin en dikkat çekici konularından birisi oldu. Erdoğan, “Yeni evlilikleri teşvik etmek üzere, Aile ve Gençlik Bankası üzerinden yeni evlenen çiftlere iki yılı geri ödemesiz 48 ay vadeli 150 bin lira faizsiz evlilik kredisi vereceğiz. Ayrıca, Aile ve Gençlik Bankasının faaliyetleri arasında, çocukların eğitimi başta olmak üzere aile kurumunu koruyan ve güçlendiren çeşitli hizmetler de desteklenebilecektir.” dedi.

KİMLER EVLİLİK KREDİSİ ALABİLİR, YAŞ SINIRI VAR MI, ŞARTLARI NELER?

Devlet destekli evlilik kredisi detayları binlerce genç tarafından merak ediliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan şu ana kadar, iki yılı geri ödemesiz 48 ay vadeli 150 bin lira faizsiz evlilik kredisi verileceğini duyurdu. Verilecek kredinin ne zaman başlayacağı, şartlarının neler olacağı, yaş sınırı olup olmayacağı ise henüz netleşmedi. Konuyla ilgili AK Parti ya da Cumhurbaşkanı tarafından yapılacak güncel açıklamaları haberimizden takip edebilirsiniz.

FAİZSİZ EVLİLİK KREDİSİ NE KADAR, KAÇ TL?

"Yeni evlilikleri teşvik etmek üzere, Aile ve Gençlik Bankası üzerinden yeni evlenen çiftlere iki yılı geri ödemesiz 48 ay vadeli 150 bin lira faizsiz evlilik kredisi vereceğiz" Buna göre, yeni evlenen çiftlere faizsiz, 24 ay geri ödemesiz ve 48 ay (4 yıl) vadeli 150 bin TL devlet destekli evlilik kredisi sağlanacak.







