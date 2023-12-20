Beşiktaş ’ta kış transfer sezonu hazırlıkları başladı. Başkan Hasan Arat dünyaca ünlü yıldız futbolcuyu kadroya katmak için çalışmaların başladığını duyurdu. Kariyerinde dev kulüplerde yaptığı asist ve attığı gollerle dikkatleri üzerine çeken yıldız futbolcu, başarılarına birde FIFA Altın Top ödülünü ekledi. Peki, Beşiktaş’ın yeni transfer kim? İşte detaylar.

REAL MADRİD’İN ALTIN TOP ÖDÜLLÜ YILDIZI BEŞİKTAŞ’LA ANILIYOR

İspanyollarla sezon sonunda sözleşmesi sona erecek Luka Modric'in adı Beşiktaş kulübünde anıldı. Real Madrid'den ayrılması beklenen dünya yıldızına dair çarpıcı iddia El Gol'den geldi.

El Gol tarafından paylaşılan habere göre, 38 yaşındaki orta saha oyuncusu Luka Modric, Real Madrid'den ayrılma ihtimali oldukça kuvvetli. Yıldız oyuncuyla ilgilenen kulüplerin çoğunluğu egzotik ligler olurken, Türkiye'den Beşiktaş'ın da ilgilendiği iddialar arasında yer aldı.

38 yaşında olan yıldız oyuncu yeni takımında Real Madrid ile aynı maaşı alamasa da hem eğlenirken hem de emekliliğini düşünebileceği bir miktarda para kazanmak için tercihini Arabistan'dan yana kullanabilir. Fakat, Modric para yerine üst düzey bir futbolu tercih edeceği paylaşıldı. Devre arasında anlaşma sağlanabilirse Beşiktaş'ta yer alacağına dair iddialar gündemini koruyor.

HASAN ARAT TRANSFER ÇALIŞMALARI BAŞLATTI

Kadrosunu güçlendirmek adına devre arasını işaret eden Hasan Arat, yeni sezona bomba gibi bir isimle devam etmeyi hedefliyor. Bir aydan az bir süre kalan devre arasında açılacak transfer sezonu için çalışmalara başladı.

Avrupa medyasının önde gelen isimlerinden birisini transfer tahtasına yerleştirdi. Siyah beyazlılarla ilgili ortaya atılan iddia futbol camiasını sarsacak türden.

LUKA MODRİC KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

Luka Modrić, 9 Eylül 1985 doğumlu Hırvat profesyonel futbolcudur. La Liga ekiplerinden Real Madrid'de orta saha oyuncusu olarak oynamaktadır. Hırvatistan millî futbol takımının kaptanlığını da yapmaktadır.

Modrić, Hırvatistan'ın Zadar şehrinde doğdu. Futbola, 12 yaşında yerel bir kulüp olan NK Zadar'da başladı. 2002'de Dinamo Zagreb'e transfer oldu ve buradaki performansıyla dikkat çekti. 2008'de Tottenham Hotspur'a transfer oldu. 2012'de ise Real Madrid'e transfer oldu.

Modrić, Real Madrid formasıyla 2013-14, 2016-17, 2017-18, 2021-22 sezonlarında La Liga şampiyonluğu yaşadı. Ayrıca, 2013-14, 2015-16, 2016-17, 2017-18, 2021-22 sezonlarında UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu kazandı. 2018 yılında UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Yılın Oyuncusu seçildi.

Modrić, Hırvatistan millî futbol takımı formasıyla 150'nin üzerinde maça çıktı ve 22 gol attı. 2018 FIFA Dünya Kupası'nda Hırvatistan'ın final oynamasına yardımcı oldu ve turnuvanın en iyi oyuncusu seçildi.











