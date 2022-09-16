Banka önlerinde sosyal konut başvuru için kuyruk uzadıkça uzuyor! Gençlerin TOKİ başvuru şartları neler?

Vatandaşların en çok merak ettiği 250 bin sosyal konut için başvuru şartları oldu. 81 ilde yapılacak sosyal konutlar için başvurular 31 Ekim'e kadar devam edecek. Proje kapsamında 2+1 evler 608 bin liradan, 3+1 evler 850 bin liradan satılacak. Gençlere projeden % 20 - 50 bin konut kontenjanı ayrıldı. Peki gençler TOKİ başvurusu nasıl yapacak, kaç doğumlular sosyal konut projesine başvuracak, şartlar neler? 18-30 yaş genç evli ise TOKİ başvurusu yapabilir mi? Bekar 18-30 yaş arası kızlar TOKİ’ye başvurabilir mi?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 2023-2028 dönemi için 5 yılda 500 bin sosyal konut, 250 bin konut amaçlı arsa, 50 bin iş yeri üretimi hedefleyen ‘İlk Evim, İlk İş Yerim’ projesinin detaylarını 13 Eylül’de açıkladı. Başvurular 14 Eylül-31 Ekim 2022 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

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TOKİ taksitleri ve ödeme planı nasıl?

Vatandaşlar toplamda 608 bin TL fiyata sahip 2+1 konutlara 2 bin 280 TL’lik taksitlerle, 240 ay vade ile sahip olacak.

Toplam 850 bin TL fiyata sahip 3+1 konutların ödemesi 3 bin 187 TL’den başlayan taksitlerle 240 ay vadeyle yapabilecek.

18-30 yaş genç evli ise TOKİ başvurusu yapabilir mi?

Bekar 18-30 yaş arası kızlar TOKİ’ye başvurabilir mi? TOKİ genç başvuru kontenjanı 50 bin konut olarak belirlendi. Şehit aileleri, harp ve vazife malulleri ile bunların dul ve yetimleri hariç başvuruda bulunacaklarda, aylık hane halkı gelirinin başvuru tarihi itibarıya gıda, yol her türlü aldıkları yardımlar dahil olmak üzere İstanbul için en fazla net 18 bin lira, yurt genelinde ise en fazla 16 bin lira olması şartı aranacak. Evli ya da bekar olan tüm gençler (18-30 yaş arası) 50 bin sosyal konut genç kontenjanına başvuruda bulunabilecek. Ayrıca 16 bin ya da 18 bin gelir kriterinin altında geliri olan gençler TOKİ konutlarına başvuruda bulunabilecek.

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TOKİ peşinat ücreti belli oldu mu?

Konutlar hak sahiplerine %10 peşinat ve 240 ay vade ile satılacak.

Hak sahiplerinin konutlarına ait kalan borç bakiyesi ve aylık taksitler her yılın Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere yılda iki kez, bir önceki 6 aylık dönemdeki Memur Maaş Artış Oranı dikkate alınarak İdarece tespit edilen oranda artırılacaktır. İlk dönemsel artış sözleşme tarihine göre İdarece belirlenecektir. Taksit ödemeleri, sözleşme tarihini takip eden ay itibariyle başlatılacaktır.

TOKİ konut başvurusu nasıl yapılır?

TOKİ Sosyal Konut Projesi 250 bin konut detayları Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklandı. Alt ve orta gelirli vatandaşları ev sahibi yapacak olan Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı İdaresi Başkanlığı TOKİ başvuruları, Ziraat-Halk Bankası şubelerinden ve e-Devlet sistemi üzerinden gerçekleştiriliecek.

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TOKİ taksit ödemeleri ne zaman başlayacak?

TOKİ'nin taksit ödemelerinin sözleşme imzalama tarihini takip eden aydan itibaren başlamı bekleniyor.

TOKİ sosyal konut başvuru artları

• T.C. vatandaşı olması,

• Proje il sınırları içerisinde 1 yıldan az olmamak koşulu ile ikamet ediyor olması veya Proje il nüfusuna kayıtlı olması,

• Konut satın almak için başvuruda bulunanların kendileri, eşleri ve velayetleri altındaki çocukları üzerine T.C. sınırları dâhilinde tapuda kayıtlı bağımsız konutlarının bulunmaması, kendileri, eşleri ve velayetleri altındaki çocuklarının daha önce Toplu Konut İdaresinden konut satın almamış olması şartları aranacaktır. (Şehit Aileleri, Terör, Harp ve Vazife Malulleri kategorisi hariç).

• Aylık hane halkı gelirinin, en fazla net 16.000 TL (İstanbul İli için 18.000 TL) olması gerekmektedir. (Başvuru sahibinin ve eşinin, başvuru tarihi itibariyle gıda, yol, vs. her türlü aldıkları yardımlar dâhil olmak üzere toplam hane halkı aylık net gelirinin toplamı.) (Şehit Aileleri, Terör, Harp ve Vazife Malulleri kategorisi hariç)

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• Bir hane halkı adına, yani kişinin kendisi ve eşi adına yalnızca bir adet başvuru yapılabilecektir, birden fazla başvuru yapılması durumunda başvurular geçersiz sayılacaktır.

• Başvuruları yapacak vatandaşlarımızın; 18 yaşını tamamlamaları gerekmektedir.

• Genç kategorisine 14/09/1992 tarihinden sonra doğan vatandaşlarımız müracaat edebilecektir.

• Şehit Aileleri, Terör, Harp ve Vazife Malulleri Kategorisine; TOKİ ve Sosyal Güvenlik Kurumu sisteminden "HAK SAHİPLİĞİ" onaylananlar başvuru yapabilecektir. Sözleşme aşamasında konut başvurusu yapılan İl sınırları içerisinde son 3 yıldır oturuyor olduklarına dair adrese dayalı nüfus kayıt sisteminden alacakları belge veya başvuru yapılan İl nüfusuna kayıtlı olduklarına ait belge istenecektir.

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