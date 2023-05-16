2023 yılında 1 Ocak, 23 Nisan, 1 Mayıs gibi resmi tatiller geride kaldı. Resmi tatil günleri, kamu kurumları başta olmak üzere okullar, bankalar, borsa, aile hekimliği gibi yerler kapalı oluyor. Peki 19 Mayıs resmi tatil mi, okul var mı? İşte, konuyla ilgili bilinmesi gerekenler...