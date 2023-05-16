19 Mayıs
2023 yılında 1 Ocak, 23 Nisan, 1 Mayıs gibi resmi tatiller geride kaldı. Resmi tatil günleri, kamu kurumları başta olmak üzere okullar, bankalar, borsa, aile hekimliği gibi yerler kapalı oluyor. Peki 19 Mayıs resmi tatil mi, okul var mı? İşte, konuyla ilgili bilinmesi gerekenler...
19 MAYIS CUMA RESMİ TATİL Mİ?
19 Mayıs bu yıl cuma gününe denk geldi. Bilindiği üzere Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, Türkiye Cumhuriyeti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin resmi bayramı ve resmi tatilidir.
19 MAYIS CUMA GÜNÜ OKULLAR TATİL Mİ?
19 Mayıs Cuma günü ilkokul, ortaokul, lise ile birlikte Milli Eğitim Bakanlığına bağlı anaokulu ve kreşler eğitime ara verecek.
2023 RESMİ TATİLLER
1 Ocak Pazar - 1 GÜN TATİL - Yılbaşı Tatili
23 Ocak - 12 GÜN TATİL - Sömestr Tatili
21 Nisan - 3,5 GÜN TATİL - Ramazan Bayramı
23 Nisan Pazar - 1 GÜN TATİL - Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
1 Mayıs Pazartesi - 1 GÜN TATİL - Emek ve Dayanışma Günü