2025 tatiller takvimine göre 19 Mayıs bu yıl pazartesi gününe denk gelecek. Peki, 19 Mayıs 2025 yarım gün mü, resmi tatil mi ve hangi gün? İşte, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı tatil tarihi hakkında ayrıntılar...

19 MAYIS RESMİ TATİL Mİ, İDARİ İZİN Mİ?

19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı resmi tatil sayılmaktadır ve bu nedenle kamu ve özel sektör ayrımı yapılmaksızın çalışanların tümü izinli sayılacak.

19 MAYIS 2025 HANGİ GÜNE DENK GELİYOR?

19 Mayıs bu yıl yani 2025 yılında Pazartesi gününe denk gelmektedir. Cumartesi Pazar'la birlikte 19 Mayıs'la birlikte 3 gün tatil fırsatı ortaya çıkmış olacak.

19 MAYIS OKULLAR TATİL Mİ?

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında tüm eğitim kurumları için tatil kararı uygulanmaktadır. 2025 yılında 19 Mayıs’ın pazartesi gününe denk gelmesiyle birlikte ilkokul, ortaokul, lise, üniversite ve anaokulları dahil olmak üzere Türkiye genelindeki tüm okullar bu tarihte eğitime ara verecek.







