19 MAYIS’TA BANKALAR AÇIK MI? Yarın bankalar çalışıyor mu?

Yarın 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı olarak kutlanacak. 19 Mayıs nedeniyle yarın resmi tatil uygulanacak. 20 Mayıs Cumartesi günü kargolar ve noterler açık mı sorusu merak konusu oldu. Kargolar ve noterlerin açık olup olmama durumuna göre işlemlerini gerçekleştirecek olan vatandaşlar, internet üzerinden araştırmalarını gerçekleştiriyor.