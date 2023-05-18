|
Özgün

19 Mayıs'ta bankalar kapalı mı?

2023 Resmi tatiller kapsamında 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı bu yıl Cuma gününe denk geliyor. Bankada işlem yapacak olan vatandaşlar 19 Mayıs’ta bankaların açık olup olmadığını merak ederek araştırmalarda bulunuyor. Bilindiği üzere kamu kurum ve kuruluşları resmi tatillerde hizmet vermiyor. Peki 19 Mayıs'ta bankalar açık mı, kapalı mı? 19 Mayıs Cuma bankalar tatil mi? İşte sorunun cevabı.

16:38 . 18/05/2023 Perşembe
Yeni Şafak
19 MAYIS’TA BANKALAR AÇIK MI? Yarın bankalar çalışıyor mu?

19 MAYIS’TA BANKALAR AÇIK MI? Yarın bankalar çalışıyor mu?

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı bu yıl cuma günü kutlanacak. Vatandaşlar bugünde bankaların tatil olup olmadığı merak ediyor. Peki, bankalar yarın açık mı? 19 Mayıs Cuma bankalar tatil mi? İşte haberin detayları sizlerle.

19 MAYIS BANKALAR KAPALI MI, AÇIK MI?

Bankada işlem yapacak olanlar 18 Mayıs Perşembe günü mesai bitimine kadar işlemlerini gerçekleştirebilecek. 19 Mayıs'ın resmi tatil olması nedeniyle kamu ve özel bankalar yarın hizmet vermeyecek.

19 MAYIS EFT VE HAVALE YAPILABİLİR Mİ?

19 Mayıs Cuma günü bankaların kapalı olması nedeniyle Havale işlemleri yapılabilecek. Ancak EFT işlemleri Pazartesi günü hesaplara yansıyacak. Son dönemde limiti oldukça yükseltilen FAST ile günlük 20 bin TL'ye kadar olan tutarı ücret ödeyerek başkasının hesabına gönderebilirsiniz.



#banka
#resmi tatil
#19 Mayıs Atatürk'ü anma ve Gençlik ve Spor Bayramı
#EFT
#FAST
36 dakika önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde afet konutlarının çatısı göründü