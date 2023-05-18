19 MAYIS’TA BANKALAR AÇIK MI? Yarın bankalar çalışıyor mu?
19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı bu yıl cuma günü kutlanacak. Vatandaşlar bugünde bankaların tatil olup olmadığı merak ediyor. Peki, bankalar yarın açık mı? 19 Mayıs Cuma bankalar tatil mi? İşte haberin detayları sizlerle.
19 MAYIS BANKALAR KAPALI MI, AÇIK MI?
Bankada işlem yapacak olanlar 18 Mayıs Perşembe günü mesai bitimine kadar işlemlerini gerçekleştirebilecek. 19 Mayıs'ın resmi tatil olması nedeniyle kamu ve özel bankalar yarın hizmet vermeyecek.
19 MAYIS EFT VE HAVALE YAPILABİLİR Mİ?
19 Mayıs Cuma günü bankaların kapalı olması nedeniyle Havale işlemleri yapılabilecek. Ancak EFT işlemleri Pazartesi günü hesaplara yansıyacak. Son dönemde limiti oldukça yükseltilen FAST ile günlük 20 bin TL'ye kadar olan tutarı ücret ödeyerek başkasının hesabına gönderebilirsiniz.