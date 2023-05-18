19 Mayıs 2023 Cuma gününün resmi tatil olması ve kargo ve noterlerde dahil pek çok kamu ve özel kurumun kapalı olması sebebiyle 20 Mayıs Cumartesi Kargolar ve noterler açık mı sorusu pek çok vatandaşın gündeminde yer alıyor. Cuma günü resmi tatil olması sebebiyle kapalı olacak kargo ve noterlerin hafta sonu çalışma durumları ve çalışma saatleri ev, araç alım satım, vekalet işlemleri, tescil işlemleri gibi birçok resmi evrak işlemleri yapacak vatandaşlar tarafından merak kazandı.