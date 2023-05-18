20 Mayıs
19 Mayıs 2023 Cuma gününün resmi tatil olması ve kargo ve noterlerde dahil pek çok kamu ve özel kurumun kapalı olması sebebiyle 20 Mayıs Cumartesi Kargolar ve noterler açık mı sorusu pek çok vatandaşın gündeminde yer alıyor. Cuma günü resmi tatil olması sebebiyle kapalı olacak kargo ve noterlerin hafta sonu çalışma durumları ve çalışma saatleri ev, araç alım satım, vekalet işlemleri, tescil işlemleri gibi birçok resmi evrak işlemleri yapacak vatandaşlar tarafından merak kazandı.
20 MAYIS CUMARTESİ GÜNÜ KARGOLAR AÇIK MI?
20 Mayıs Cumartesi günü kargolar açık olacak ve dağıtımlarını öğle saatlerine kadar devam ettirecek.
20 MAYIS CUMARTESİ GÜNÜ NOTERLER AÇIK MI?
20 Mayıs Cumartesi günü noterler nöbet sistemine göre açık olup hizmet verecek.