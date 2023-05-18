9 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı olarak her yıl kutlanıyor. Atatürk'ün Türk gençliğine armağan ettiği Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda her sene çeşitli etkinlikler düzenleniyor. 19 Mayıs Cuma günü toplu taşımanın bedava olup olmayacağına ilişkin araştırmalar yoğunlaştı.

19 MAYIS TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?

İstanbul, Ankara, İzmir'de toplu taşımanın ücretsiz olmasına yöenlik henüz açıklama gelmedi. Ancak resmi tatillerde İstanbul'da ücretsiz yolculuk yapanlar, kişiselleştirilmiş karta sahip olanlardır.

İSTANBUL, ANKARA, İZMİR'DE 19 MAYIS CUMA ULAŞIM BEDAVA MI?

Diğer yandan Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı'nda Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nca yürütülen Gayrettepe - İstanbul Havalimanı metrosu, Marmaray, Başkentray ve İzban seferleri ücretsiz olacak.

MİNİBÜSLER ÜCRETLİ OLACAK

Özellikle kısa mesafe yolculuklar için tercih edilen minibüsler, özel işletme olarak geçtiğinden minibüsler ücretli olacak. 2023 yılı başında minibüs ücretlerine İstanbul’da yapılan artış ile birlikte Minibüs İndi Bindi Ücreti 7 TL, öğrenci indi bindi ise 5 TL'ye yükselmişti.







