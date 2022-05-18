Özgün 19 Mayıs Perşembe günü eczaneler, kargolar, bankalar açık olacak mı?
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19 Mayıs Perşembe günü eczaneler, kargolar, bankalar açık olacak mı?

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle resmi tatil. Vatandaşlar, resmi tatilde eczanelerin, kargoların ve bankaların açık olup olmadığını merak ediyor. Perşembe gününe denk gelen 19 Mayıs'da kargo, banka ve eczanelerde işleri olan vatandaşlar "19 Mayıs Perşembe günü eczaneler, kargolar, bankalar açık olacak mı?" sorusunun yanıtını araştırıyor. Peki, 19 Mayıs'ta kargolar, eczaneler ve bankalar açık mı olacak kapalı mı olacak? İşte bu sorunun yanıtı...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
19 Mayısta eczaneler açık mı, bankalar açık mı, kargolar çalışacak mı?
19 Mayıs eczaneler açık mı

Kargo bekleyen ya da kargo vermek isteyen, bankada işi olan ya da eczanelerden ihtiyaçlarını almak isteyen vatandaşlar, 19 Mayıs resmi tatil olduğu için konuya ilişkin detayları araştırmaya başladı. İşte 19 Mayıs Perşembe günü banka, eczane ve kargolara dair merak edilenler...

19 MAYIS'TA BANKALAR AÇIK OLACAK MI?

Bankada işlem yapmak isteyen vatandaşlar, 18 Mayıs Çarşamba günü mesai bitimine kadar işlemlerini tamamlayabilecek fakat 19 Mayıs'ta resmi tatil olması dolayısıyla banka şubeleri kapalı olacak, yani hizmet vermeyecek.

9 MAYIS'TA KARGOLAR AÇIK OLACAK MI?

19 Mayıs 2022 Perşembe günü ülke genelinde kargo şirketleri de kapalı olacak ve bu nedenle kargo dağıtımı ya da teslimi yapılmayacak.

19 MAYIS'TA PTT KARGO AÇIK MI, KAPALI MI?

PTT şubeleri ve PTT Kargo resmi tatillerde kapalı olacağından, 19 Mayıs 2022 Perşembe günü Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda hizmet vermeyecek.

19 MAYIS'TA SAĞLIK OCAKLARI AÇIK MI?

19 Mayıs'ta sağlık ocakları hizmet veremeyecek. Sağlık ocaklarında muayene veya aşı randevusu alanların randevularını bayram sonrasına ertelemeleri gerekecek.

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