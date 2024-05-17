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19 Mayıs'ta toplu taşıma ücretsiz mi?

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı ülkenin pek çok yerinde kutlanacakken vatandaşlar, 19 Mayıs toplu taşıma ücretsiz mi sorusunun cevabını araştırılıyor. Peki 19 Mayıs Pazar günü metro, metrobüs, Marmaray, İETT otobüsleri, İZBAN ücretsiz mi? İşte detaylar.

14:52 - 17/05/2024 Cuma
Yeni Şafak
19 Mayıs'ta ulaşım ücretsiz mi?
19 Mayıs'ta ulaşım ücretsiz mi?

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı ülkenin pek çok yerinde kutlanacakken yurttaşlar 19 Mayıs toplu taşıma ücretsiz mi sorusunu gündeme getiriyor. Bilindiği üzere resmi tatillerde birçok ilde toplu taşıma araçları ücretsiz olarak hizmet veriyor. Peki, 19 Mayıs toplu taşıma ücretsiz mi? Pazar günü Marmaray, otobüs, metrobüs, metro bedava mı? İşte, İstanbul, Ankara, Antalya ve İzmir başta olmak üzere şehirlerde toplu taşıma kararı.

19 Mayıs'ta toplu taşıma ücretsiz mi?

İETT'den 19 Mayıs Pazar günü toplu taşıma için henüz bir açıklama gelmedi. Ancak geçtiğimiz resmi tatillerde toplu ulaşım bedava oldu. Bu sebeple 19 Mayıs günü de ulaşımın ücretsiz olması bekleniyor. Konuyla ilgili bilgi geldiğinde haberimizde yer vereceğiz.

19 Mayıs'ta İstanbul'da metro, metrobüs ve otobüsler ücretsiz mi?

İETT'den 19 Mayıs Pazar günü toplu taşımanın ücretsiz olacağına dair henüz bir açıklama gelmedi. Ancak geçtiğimiz resmi tatillerde toplu ulaşım bedava oldu. Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, 19 Mayıs'ta Marmaray, Sirkeci-Kazlıçeşme raylı sistem hattı ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy metro hattı seferleri ücretsiz olarak hizmet veriyor olacak.

19 Mayıs'ta İzmir'de metro, İZBAN ve otobüsler ücretsiz mi?

İzmir'de 19 Mayıs'ta toplu taşıma araçları vatandaşın ücretsiz kullanımına sunulacağına dair henüz bir açıklama yapılmadı. Önceki bayramlarda ücretsiz olduğu duyurulan İzmir'de toplu taşımanın bu bayramda da ücretsiz olması bekleniyor. Ayrıca, Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, 19 Mayıs'ta İZBAN hattı seferleri ücretsiz olarak hizmet veriyor olacak.


#19 Mayıs
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