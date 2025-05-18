19 Mayıs'ta toplu taşıma ücretsiz mi? Otobüs, metro, metrobüs, marmaray, başkentray, izban bedava mı?

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı ülkenin her yerinde kutlanacakken yurttaşlar 19 Mayıs toplu taşıma ücretsiz mi sorusunu gündeme getiriyor. Bilindiği üzere resmi tatillerde birçok ilde toplu taşıma araçları ücretsiz olarak hizmet veriyor. Peki, 19 Mayıs toplu taşıma ücretsiz mi? Pazartesi günü Marmaray, otobüs, metrobüs, metro bedava mı? İşte, İstanbul, Ankara, Antalya ve İzmir başta olmak üzere şehirlerde toplu taşıma kararı.

19 Mayıs'ta toplu taşıma ücretsiz mi?

Resmi Gazete’de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan karara göre, Atatürk’ü Anma, 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında Başkentray, Marmaray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı ile Gayrettepe- İstanbul Havalimanı- Arnavutköy Metro Hattı seferlerinden yararlananlar, 4736 sayılı Kanunun 1’inci maddesinin birinci fıkrası kapsamında ücret ödemeyecek.

19 Mayıs'ta İETT, metro, metrobüs ve otobüsler ücretsiz mi?

İETT'den yapılan açıklamada kişiselleştirilmiş İstanbulkart sahibi olanlar 19 Mayıs'ta ücretsiz seyahat edebilecek. Ayrıca otobüs ve metrobüs seferleri Cumartesi tarifesi ile çalışacak.

19 Mayıs'ta İzmir'de metro, İZBAN ve otobüsler ücretsiz mi?

İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı ESHOT, İZULAŞ, İZDENİZ, Metro ve Tramvay işletmeleri, İZTAŞIT araçları 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nda yüzde 50 indirimli olacak.

19 Mayıs'ta Ankara'da EGO Otobüsleri, Metro ve ANKARAY ücretsiz mi?

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nın 106. yılı olan 19 Mayıs 2025 Pazartesi günü, EGO Genel Müdürlüğü toplu taşıma araçları (EGO Otobüsleri, Metro ve ANKARAY) ücretsiz hizmet verecek.







