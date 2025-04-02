2. Dönem açık lise sınavı: AÖL sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 2. dönem sınavları için sonuç araştırmaları hız kazandı. Nisan ayına girmemizle birlikte, öğrenciler AÖL sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağını merak etmeye başladı. Milli Eğitim Bakanlığı, konuya ilişkin tarih bilgisini duyurdu. Öğrenciler, 2025 2. dönem açık lise sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihi beklerken, sınav sonuçlarının hangi gün açıklanacağına dair sorular gündemde. Peki, AÖL 2025 2. dönem sınav sonuçları hangi tarihte açıklanacak? İşte detaylar...
2024-2025 eğitim yılının 1. ve 2. dönem Açık Öğretim Lisesi (AÖL) sınavları tamamlandı ve gözler şimdi sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihe çevrildi. Öğrenciler, AÖL sınav sonuçlarının ne zaman erişime açılacağını merak ederken, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından konuya ilişkin tarih duyuruldu.
AÖL SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI, NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
AÖL sınav sonuçları henüz açıklanmadı.
AÖL sınav sonuçları; 21 Nisan 2025 tarihinden itibaren adaylar, öğrenci/T.C. kimlik numarası ve şifreleri ile;
Açık Öğretim Ortaokulunda kayıtlı öğrenciler https://aionet.meb.gov.tr/OgrenciGiris.aspx
Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesinde kayıtlı öğrenciler https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx internet adreslerinden giriş yaparak sınav sonuç bilgilerini öğrenebilecektir.