2. Dönem açık lise sınavı: AÖL sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

2024-2025 eğitim yılının 1. ve 2. dönem Açık Öğretim Lisesi (AÖL) sınavları tamamlandı ve gözler şimdi sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihe çevrildi. Öğrenciler, AÖL sınav sonuçlarının ne zaman erişime açılacağını merak ederken, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından konuya ilişkin tarih duyuruldu.