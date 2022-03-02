2 Mart Koronavirüs Bilim Kurulu Kararları: Maske, HES kodu, karantina süresi, test zorunluluğu

Son dakika haberleri: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından önemli açıklamalarda bulunuyor. Koronavirüsle mücadelede yeni dönemin detaylarını açıklayan Bakan Koca, maske, test, karantina, Hes kodu gibi önemli başlıklar hakkında alınan yeni kararları açıkladı.

2 MART BİLİM KURULU KARARLARI NELER?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni dönemde uygulanacak yeni kararları açıkladı. İşte Bilim Kurulu Toplantısı sonrası açıklanan salgınla mücadelede yeni dönemin detayları:

1.Artık açık havada maske kullanmak zorunda değiliz

2. Kapalı ortamlarda havalandırma yeterliyse ve mesafe varsa maske takmak artık şart değil.

3. Yeni dönemde HES kodu uygulaması kaldırıldı. Hiçbir kurum ve kuruluşta HES kodu kontrolü yapılamayacak.

4. Hastalık belirtesi olmayan kişilerden test istenmeyecek.

5.Okullarda 2 vaka çıkması halinde sınıfın kapanması uygulaması sona erecek

KARARLAR İÇİN İÇİŞLERİ BAKANLIĞI GENELGE YAYINLAYACAK

Covidli hastaların izolasyon süreciyle ilgili daha önce aldığımız kararlarda bir değişiklik yok. Yedinci günden sonra bir semptom yoksa karantina bitiyor.

Kararların ne zaman geçerli olacağını İçişleri Bakanlığımız genelgeyle duyuracak.

Mesafenin korunmadığı alanlarda, uçak, otobüs, tiyatro, sinema gibi sağlık kuruluşları gibi alanlarda, okulların kapalı alanları gibi yerlerde maskeleri kullanmaya devam ediyoruz. Bunun dışında kapalı alan olup mesafe korunabiliyor ise bu durumda maskeyi takmanın şart olmadığını söylüyoruz.

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Herhangi bir Covid, nezle ve üst solunum yolu hastalıkları olan, semptom gösteren vatandaşlarımızın maske takması gerektiğini biliyoruz. Müzik yasağıyla ilgili de bilim kurulunun aldığı bir karar yok. Onun da yakın zamanda kalkacağı kanaatindeyim.

5-12 yaş için TURKOVAC çalışması başlattık. O çalışmanın sonuçlarına göre bu konuyu gündeme alabiliriz.

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