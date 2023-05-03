2018 genel seçimleri
Türkiye 14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanlığı seçimleri için sandık başına gidecek. Seçimlere kısa bir süre kala bir önceki seçim sonuçları gündeme geldi. 24 Haziran 2018 tarihinde gerçekleştirilen sonuçları haberimizde.
24 HAZİRAN 2018 GENEL SEÇİMLERİ
2018 Türkiye cumhurbaşkanlığı seçimi, Türkiye cumhurbaşkanını belirlemek için 24 Haziran 2018 tarihinde yapılan seçimdir. 2018 Türkiye genel seçimleri ile aynı gün yapıldı.
2018 GENEL SEÇİMLERİNDE ADAY OLAN PARTİLER
Yüksek Seçim Kurulu, 22 Nisan 2018 tarihinde yapılan açıklama ile seçimlere on partinin katılabileceğini ilan etti. 25 Nisan 2018 tarihinde de Hür Dava Partisi'nin itirazını kabul ederek seçime katılabileceğine karar verdi. 20 Mayıs 2018 tarihinde yapılan kura sonucu siyasi parti ve ittifakların oy pusulasındaki yerlerini belirledi. Büyük Birlik Partisi seçime Adalet ve Kalkınma Partisi listelerinden, Demokrat Parti ise İYİ Parti listelerinden gireceğini açıkladı. Bağımsız Türkiye Partisi, 21 Mayıs 2018'de seçime katılmama kararı aldığını duyurdu. Hür Dava Partisi 85, diğerleri 87 seçim bölgesinden katılım sağladI.
2018 genel seçimlerinde AK Parti, MHP, CHP, İYİ Parti, HDP, Saadet Partisi, Vatan Partisi, Hüda- Par yer alıyordu.
2018 GENEL SEÇİMLERİNDE HANGİ İTTİFAKLAR VARDI?
Anayasa değişikliği referandumunda "Evet" cephesinde yer alan Adalet ve Kalkınma Partisi, Milliyetçi Hareket Partisi ve Büyük Birlik Partisi, "Cumhur İttifakı" adı altında seçimlere katılacaklarını ve cumhurbaşkanı adayı olarak da Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleyeceklerini açıkladılar. Cumhur İttifakı'nın protokolü 4 Mayıs 2018'de YSK'ya teslim edildi.
Anayasa değişikliği referandumunda "Hayır" cephesinde yer alan Cumhuriyet Halk Partisi, İYİ Parti, Saadet Partisi ve Demokrat Parti milletvekili seçimlerinde ittifak yapma kararı aldılar. Ancak partiler cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turunda kendi adaylarını destekleme kararı almışlardır. Şayet seçimin ikinci tura kalması hâlinde ittifakın adayının etrafında toplanacaklarını belirtmişlerdir. Adı "Millet İttifakı" olarak belirlenen ittifakın protokolü 5 Mayıs 2018'de YSK'ya verildi.
2018 GENEL SEÇİMLERİ PARTİLERİN OY DAĞILIMI
2018 GENEL SEÇİM SONUÇLARI
24 Haziran 2018 tarihinde gerçekleşen genel seçimlerde 42,56 oy ile AK Parti 1. parti olmuştur.
2018 GENEL SEÇİMLERİNDE YURTİÇİ VE YURT DIŞI SEÇMEN SAYISI KAÇTI?
2018 Genel Seçimlerinde yurt içi seçmen sayısı 56.322.632, yurt dışı seçmen sayısı ise 3.044.837'dir. Toplam 59.367.469 seçmen bulunmaktaydı. 51.197.959 seçmen tarafından oy kullanıldı.